Norges strandhåndballag skal ikke bøtelegges for å dekke over

Det norske damehåndballaget for kvinner var kledd mer konservativt enn vanlig, og det europeiske håndballforbundet straffet laget.

Etter at de norske medlemmene av laget bestemte seg for å bruke shorts i stedet for bikinibunn under konkurransen denne uken, bøt forbundet dem med 7 1770 – 7 177 per spiller – for “upassende kjole”. Dette kom da de vant en bronsemedalje ved European Beach Handball Championship i Bulgaria.

Det hele er latterlig. Det er ingen god grunn til å ilegge bøter fordi disse kvinnene ønsket å bruke mer klær.

Det er en ting hvis spillerne kler seg upassende for miljøet der arrangementet fant sted og mindre klær er tillatt. Imidlertid var de mer komfortable med flere klær. De ønsket ikke å vise hud så mye som føderasjonen ønsket å tvinge dem til å vise.

Norge fordømmer bøter for kvinnelig strandhåndballlag 500, 1500 etter domfellelse for å ha på seg shorts https://t.co/rFGbuJZTu2 – Daily Mail Online (mail MailOnline) 20. juli 2021

Internasjonalt håndballforbund Sier Kvinnelige idrettsutøvere bør “ha på seg bikinibunner som er maksimalt 10 centimeter (3,9 tommer) i sidebredde, en” nær passform “og” kuttet av i en oppadgående vinkel mot toppen av benet.

På herresiden vil konkurrentene ha på seg T-skjorter og shorts. Det er bra fordi de bruker behagelige klær når de konkurrerer. Hvorfor skulle ikke kvinner ha en lignende mulighet?

Et stort problem som oppstår ved å tvinge folk til å bruke uniformer som sjelden er til stede, er at det hindrer folk i å ønske å konkurrere. Den norske treneren Eskil Berg Andreassen erkjente dette Nylig intervju med CNN. Han brukte de fleste muslimske landene som et eksempel. I disse landene er det kvinner på de vanlige nasjonale håndballagene, men dyktige, men konservativt kledd og iført hijab. Det er ingen måte at disse jentene skal ha på seg bikinibunner for å konkurrere i strandhåndball. Det er troende medlemmer av andre religioner, inkludert kristne og jøder, samt oppfattede sekulære mennesker.

Sportsligaer ønsker å holde den beste konkurransen. Dette er tilnærmingen som ble tatt av National Federation of National High School Association for noen få år siden Godkjent den alternative todelte uniformen For brytning på videregående skole med shorts. Hovedtrekket var å tiltrekke seg flere brytere fordi føderasjonen mente at tradisjonelle singler forhindret folk i å like spillet.

Å spontant kutte folk fra sportsligaen fungerer motsatt fordi de ikke vil være objektive. Det driver folk bort fra en sport og hindrer deres potensial for fremtidig utvikling. En måte å gjøre det på er å la kvinnelige konkurrenter bestemme om de skal bruke shorts eller bikinibunn hvis de vil dyrke strandhåndball.

Tom Joyce (OmTomJoyceSports) En politisk reporter De New Boston Post I Massachusetts. Han er frilansskribent USA i dag, The Boston Globe, Nyhetsdagen, ESPN, The Detroit Free Press, The Pittsburgh Post-Gazette, The Føderal, Og mange andre utsalgssteder.