Den norske banken sa i en uttalelse onsdag 18. august at Norges suverene eiendomsfond har samlet inn nesten 100 milliarder euro siden begynnelsen av året, og utnyttet børsboomen etter kollapsen av Govit-19-epidemien. Ved utgangen av juni var verdens største suverene formuesfond på 11 673 milliarder kroner, eller 11 1117 milliarder.

De Norges Sovereign Wealth Fund Det registrerte 9,4 % omsetning i første halvår av 2021, med kroner på 990 milliarder (94,7 milliarder euro). Denne kapitalgevinsten kommer hovedsakelig fra aksjeinvesteringene, som representerer 72,4 % av porteføljen og øker med 13,7 %.

En liten del av disse gevinstene – 582 millioner kroner, eller 0,8 55,8 millioner uansett – ble tjent gjennom menneskelige feil: en fondsoperatør kjøpte ved et uhell flere aksjer i et uidentifisert selskap, noe som resulterte i denne uventede merverdien. ” Som et resultat var det denne gangen i vår favør. Men det kan ha vært et tap “, Overvåker Trond Grande, den nest største innsamlingen i Norge for NTB.

Sjefen for fondet, Nikolai Tangan, skisserte den sterke ytelsen til energi- og finanssektorene og spesielt teknologi- og helseaksjer. For å finansiere fremtidige utgifter til den generøse, rause velferdsstaten siden 1990-tallet, må den enorme norske ulllagerstaten øke sine oljeinntekter. Ved utgangen av 2020 var han rundt bordet til rundt 8.800 selskaper, og han er en av de største investorene i verden. Den norske staten kontrollerer om lag 1,5 % av verdens markedskapital.

Norges Sovereign Wealth Fund sier de ønsker å fokusere på biologisk mangfold: ” Bedrifter som er avhengige av eller har betydelig innvirkning på økosystemer og biologisk mangfold bør innlemme disse hensynene i sine styringsstrukturer, strategi, risikostyring, vurderinger og rapporter. ⁇

(Med AFP)