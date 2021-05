Norges SWF Exxon | Nyheter om at partneren for holder seg borte fra krigen

Det norske Sovereign Wealth Fund i dag avslørte at det vil avstå fra å stemme på opprørsbevegelser som ble foreslått på neste ukes ordinære generalforsamling (AGM) i det amerikanske oljeselskapet ExxonMobil, som vil ekskludere seg fra den kommende innflytelseskrigen som operasjonsfondet fører. Maskin nr. 1.

Norges Bank Investment Management (NBIM), forvalter av NOK11trn (€ 1.1trn) Statens pensjonsfond utland (GPFG) – den åttende største aksjonæren i Exxon med en eierandel på 0,9% – har kunngjort stemmeintensjoner for 26. mai-arrangementet, som er mer ” fullmektig konkurransedyktig enn generalforsamling “.

I tabellen som beskriver disse intensjonene skrev NBIM “Ikke stem” med planer for nye direktører fra motor nr. 1 på opprørernes hvite avstemning.

NBIM, som eide 13,7 milliarder kroner i Exxon-aksjer ved utgangen av 2020, viser i nettsidens tabell at de har til hensikt å motsette seg kraftig visse avstemningsanbefalinger fra Exxon-ledelsen, for eksempel anbefalingen om å stemme mot aksjonærplaner, for eksempel den uavhengige styrelederen, og kampanje og klimarapportering.

I disse tilfellene har NBIM gitt en begrunnelse for å trekke seg fra Exxon-ledelsens råd, basert på de globale retningslinjene for stemmegivning som er publisert på nettstedet.

Imidlertid kommenterte den ikke beslutningen om å unngå det.

“Vi tilbyr en begrunnelse i tilfelle å stemme mot lederens anbefaling, ikke i tilfeller der vi trekker oss,” sa en talsperson for sentralbankens datterselskap til IPE.

AGM på Exxon, som sendes live onsdag, ser ut til å være en hard konkurranse, med motor nr. 1 støttet av ISS, verdens største fullmaktsstemmingstjeneste. Tidligere denne måneden instruerte ISS aksjonærene om å stemme på tre av de fire direktørkandidatene på aktivistfondets skifer.

Legal and Public Investment Management (LGIM), som eier en eierandel på 0,5% i Exxon 3 1,3 milliarder (1 1,1 milliarder), har sagt at de vil stemme på den alternative skifer, og det største amerikanske pensjonsfondet, Calpers, har kommet i opposisjon Brukerstøtte.

2 392 milliarder California pensjonsfond sa 10. mai: “Vi håper styret vil ha nytte av tilleggskompetanse innen kjernevirksomheten og fornybar energiteknologi for effektivt å overvåke overgangen til en karbonfattig økonomi.”

Imidlertid eier Exxons tre største investorer, eiendomsforvaltningen Behimot Vanguard, Blackrock og State Street, henholdsvis 8,2%, 6,7% og 5,8% av selskapet – ingen av dem har uttrykt sin stemmeangivelse.

Mange store kapitalforvaltere har for vane å ikke avsløre sin stemmeoppførsel før partnermøter, selv om LGIM kunngjør stemmebetingelser på forhånd, og Newberger Berman er i det andre året av sin innsats før avstemningen.

Motor nr. 1 sa onsdag at Exxon-aksjonærer har “en stor avgjørelse” angående fremtiden til Exxon Mobil på neste ukes møte.

“ExxonMobils sjanser for å lykkes vil kreve mange års utholdenhet og ærlig innsats, ikke bare retorikk og ambisjoner, men også tilsyn og bistand fra et team med lønnsomme poster rundt hjørnene i energibransjen,” het det.

Men det Texas-baserte oljeselskapet har bedt aksjonærene om å stemme på prosjekter på det blå kortet, som sier at det har en investeringsplan for å øke inntektene og fortsette å investere i lav-karbon-teknologier “for å støtte sosiale nett-null-ambisjoner.”

Leter du etter det siste IPE-magasinet? Les den digitale versjonen her.