Norges Telenor selger Myanmar-virksomheten til M1 Group

Den norske teleoperatøren Telenor, en av Myanmars største operatører, sa torsdag at de hadde avtalt å selge hele virksomheten i landet til M1 Group, et libanesisk investeringsselskap, for 105 millioner dollar.

Telenor kunngjorde tidligere at de avlyste verdien av virksomheten etter at den militære overtakelsen utløste et offentlig tilbakeslag og myndighetene innførte begrensninger på mobil- og internettilgang.

“Ytterligere forverring av situasjonen og den nylige utviklingen i Myanmar danner grunnlaget for beslutningen om å avvikle selskapet,” sa Telenor i en uttalelse.

Det sa at Beirut-baserte M1 Group ville overta hele virksomheten i Myanmar, og anskaffe 100% av selskapet, dets spektrum, lisenser, kontrakter, drift, ansatte og kunder. Transaksjonen er underlagt myndighetsgodkjenninger i Myanmar.

Hun sa at den implisitte verdien av hele virksomheten er rundt $ 600 millioner.

Telenor hadde tidligere sagt at den fortsatte tilstedeværelsen i landet ville avhenge av om den kunne “bidra positivt til folket i Myanmar” under den nåværende militære ledelsen, som avsatte den valgte regjeringen i Aung San Suu Kyi.

Mange utenlandske selskaper med investeringer i Myanmar møter den kritiske situasjonen med å balansere sine egne interesser og de ansattes interesser mot press i og utenfor landet for å overholde sanksjonene som er pålagt deres militære ledere.

Noen selskaper har stanset byggeprosjekter eller stanset utbytteutbetalinger som svar på slike samtaler.

Telekommunikasjonssektoren er en spesielt sensitiv sektor på grunn av den viktige rollen som internett og mobilkommunikasjon spiller for å dele informasjon om protester og handlinger tatt av myndighetene.

“Telenor har blitt satt mellom en stein og et hardt sted” ved å kreve det “å slå på telefonavlyttingsteknologi for å spore kunder som er politisk motstandere av militæret,” sa Phil Robertson fra Human Rights Watch.

Myanmars militærkupp har stoppet en vaklende tiår lang bevegelse mot en demokratisk valgt sivil regjering etter flere tiår med militært styre som begynte kort tid etter at landet, også kjent som Burma, fikk uavhengighet fra Storbritannia.

Telenor sa at situasjonen i Myanmar blir stadig mer utfordrende på grunn av sikkerhets-, regulerings- og etterlevelsesårsaker.

“Vi har evaluert alle opsjoner og mener at salg av selskapet er den beste mulige løsningen i denne situasjonen,” sa Sejvi Brecki, konsernsjef i Telenor Group, i en uttalelse.

M1 Group er et diversifisert selskap med interesser i investeringer, eiendom, mote, finansiell teknologi og kommunikasjonstjenester. MTN-nettverket tilbyr tjenester i Afrika og Midt-Østen.

Andre mobiloperatører inkluderer lokal telefonoperatør MPT, Qatars Ooredoo og Myanmars National Telecom (Mytel), et joint venture med Vietnams Vitel.