Norges Telenor sier salgsplan for Myanmar -enheten følger juntas press på overvåkingsteknologi

SINGAPORE (Reuters) – Det norske teleselskapet Telenor har fortalt sin asiatiske president at Reuters selger sine operasjoner i Myanmar for å unngå EU -sanksjoner etter “kontinuerlig press” fra Myanmars militære styre.

Telenor kunngjorde i juli at de ville selge Myanmar -enheten til det libanesiske investeringsselskapet M1 Group for $ 105 millioner dollar, noe som utløste rop fra aktivister i landet som stolte på tjenester for kommunikasjon.

En Reuters -forespørsel om Myanmar telekom- og internettleverandørers hemmelige ordre ble utstedt noen måneder før regimets kupp 1. februar, som etablerte okkupasjonsteknologi som ville tillate militæret å fritt beskytte sivil kommunikasjon.

“Siden militæret overtok, er det klart for oss at Telenor Myanmar vil trenge å implementere avskjæringsutstyr og teknologi for bruk av Myanmar -myndigheter i vår tilstedeværelse,” sa Asia -president Jurgen Rostrup i et intervju.

Administratoren understreket videre behovet for juridisk eller regulatorisk beskyttelse i Myanmar for å beskytte menneskerettighetene hvis EUs våpenembargo 2018 mot den sørøstasiatiske nasjonen tillates implementert.

“Telenor Myanmar har ennå ikke aktivert enheten og vil ikke gjøre det frivillig,” sa han. Han nektet å kommentere om avlyttingsteknologi ble installert i Telenors virksomhet i Myanmar.

Rostrups kommentarer gjenspeiler første gang Telenor tok for seg virkningen av forstyrrelser i strategien siden han tok makten.

En talsmann for Myanmar militær svarte ikke på oppfordringer om kommentar. Det norske industridepartementet nektet å kommentere og sa at salg av enheter var beslutningen fra Telenor -gruppen og ledelsen.

Mange regjeringer lar det som vanligvis kalles ‘juridiske inngrep’ av politimyndigheter fange kriminelle. Men selv i de fleste demokratier og noen diktatoriske regimer sier cybersikkerhetseksperter at teknologien vanligvis ikke brukes uten noen juridisk prosess.

Myanmar -aktivister har bedt om å stoppe eller forsinke salget av Telenor. Men Rostrup sa at Telenor følte at det å respektere EU -embargoen ikke hadde noe annet alternativ enn å forlate landet fordi det ikke kunne garantere sikkerheten til sine ansatte og la intervensjonen fortsette var “et fullstendig brudd på våre verdier og politikk”.

I juli rapporterte Reuters at regjeringspartiet hadde bedt ledere i store teleselskaper i Myanmar om å forlate landet med spesiell godkjenning. Den andre ordren, etter reiseforbudet, instruerte teleselskaper i å fullstendig implementere avbruddet.

Telenor nektet å kommentere reiseforbudet.

Rostrup sa at Telenor valgte M1 etter å ha oppdaget at “det er ingen direkte kontakt med myndighetene eller militæret i Myanmar.”

Avtalen ble nylig sendt til myndighetene i Myanmar for regulatorisk gjennomgang, sa han og la til at prosessen forventes å ta 60 dager.

Myanmar -rettighetsgruppen sa til Reuters at de mente telekommunikasjon ikke var nok.

Myanmar -talsmann Yatanar Mang sa til Justice for Myanmar at han prøvde å unngå sitt menneskerettighetsansvar.

“Vi må avskaffe salget av Telenor og komme med en exit -strategi som ikke vil sette liv i fare for mange mennesker i Myanmar som kjemper mot regimet.”

Før kuppet var Telenor en av landets største utenlandske investorer, og virksomheten i Myanmar sto for 7% av de totale inntektene i fjor. Det kansellerte en investering på 783 millioner dollar i Myanmar -enheten i mai.

(Rapport av Fanny Patkin; Tilleggsrapport av Kladis Foch i Oslo; Edwina Gibbs redigering)