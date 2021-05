Norges Telenor skriver om Myanmar-operasjonen i krise – Diplomat

Reklame

Selskapet kunngjorde i går at det norske teleselskapet Telenor Group har besluttet å avskrive verdien av sin virksomhet i Myanmar i lys av landets dårlige sikkerhets- og menneskerettighetsforhold.

Institutt siterer “uregelmessig, usikker og dyp situasjon” i landet etter militærkuppet 1. februar Helt svakt Telenor Myanmar rapporterte et tap på 6,5 milliarder kroner (omtrent 783 millioner dollar) i første kvartal.

“Ettersom de økonomiske og forretningsmessige utsiktene forverres, ser vi begrensede forbedringsmuligheter fremover på grunn av den forverrede sikkerhets- og menneskerettighetssituasjonen,” sa administrerende direktør Sequoia Brecke. Rapportere.

Telenor, som betjener 187 millioner kunder i ni land i Europa og Asia, inkludert 18,2 millioner i Myanmar, sa at det vil fortsette å operere i landet foreløpig, med fokus på “sikkerhet og tilgjengelighet for våre ansatte.” Kundeservice og konsekvent gjennomsiktighet. ”

Maktovertakelsen fra militæret i Myanmar har kastet landet inn i en dyp krise, med landsomfattende protester, omfattende streiker og streiker og grenseoverskridende sammenstøt.

Stilt overfor massiv folkelig motstand mot regimeskiftet, Sen. Det regjerende partiet, ledet av general Min Aung Hlung, har innført strenge nettverksrestriksjoner. 15. mars bestilte den en landsdekkende nedleggelse av mobildata, som halverte Telenors abonnements- og transportinntekter i landet. Selskapet sa.

– Telenor ber myndighetene om å umiddelbart gjenopprette ubegrenset kommunikasjon og respektere retten til ytringsfrihet og menneskerettigheter, heter det i uttalelsen.

Til tross for dette sier selskapet at det har lagt til rundt 2 millioner brukere i Myanmar i kvartalet.

Telenor var et av bare to internasjonale teleselskaper (det andre i Qatar) som kom inn i Myanmar-markedet i 2014, i perioden med politisk og økonomisk reform under daværende president Thein Sein.

Ankomsten av de to selskapene til Myanmar er også politisk viktig og signaliserer den økende interessen til internasjonale investorer i et land som anses å være den siste grensen i Asia. Før ankomst av Oredo og Telenor kostet mobile SIM-kort tusenvis av dollar, noe som sterkt begrenset kommunikasjon og internettilgang for de fleste i Myanmar.

Når Telenor er offisiell Begynte driften I Myanmar i september 2014 falt prisen på SIM-kort til bare 1500 kiosker (omtrent 50 1,50), noe som bidro til å endre Myanmars informasjonsmiljø over natten sammen med billigere smarttelefonhåndsett.

“Verden vil aldri se noe lignende igjen,” sa Brecke, leder for Telenor Groups Asia-virksomhet, ved anledningen. Offisiell utgivelse I Yangon i oktober 2014. “Myanmar er hjemmet til millioner av Yangon-folk som aldri har eid eller brukt en mobiltelefon før. Fra i dag vil livene deres endre seg. ”

Telenors beslutning om å avskjedige Myanmar-trekket er nok et trist tegn på endringen i håp og forventning som har oppstått i landet siden kuppet, midt i et økonomisk og omfattende menneskerettighetsbrudd i landet som har tvunget flere internasjonale organisasjoner, inkludert Japans GRIN Sør-Koreas Bosco C&C, for å revurdere deres handlinger.

Brakt til deg på tirsdag En kunngjøring Fra Adani-havner i India vil det være en god ide å forlate et Myanmar containerterminalprosjekt og avskrive en investering hvis det viser seg å være i strid med nylig innførte amerikanske sanksjoner.

Ut fra den komplekse situasjonen på bakken, er ikke disse selskapene de siste som drar.