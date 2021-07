Norges Telenor sliter i Asia – analytikeren sier at det er på tide å vurdere salg

Frank Moss, aksjeanalytiker i DNP Markets, sa til media at det norske teleselskapet Telenor bør vurdere å bli et helt nordisk selskap. D.N..

E24 Aksjeanalytikeren sier at han har fulgt selskapet lenge og det er grunnen til det Juridiske konflikter, stadig høyere skattekrav, investeringsstagnasjon og lave vekstmuligheter i det asiatiske markedet, bør Telenor vurdere å selge eller slå seg sammen i den asiatiske regionen og kun fokusere på det nordiske markedet, sier han.

“Telenor har slitt med krav fra myndigheter om mobiloperasjoner i land som Bangladesh og Thailand. Samtidig vil ikke Telenor gi mer kapital til mobiloperasjoner i Pakistan.

Torsdag morgen ble det kjent at Telenor vil selge virksomheten i Myanmar til M1 Group, et verdipapirforetak, for 900 millioner kroner.

Telenors administrerende direktør Sequoia Brecke sa imidlertid til DN at selskapet ikke hadde noen planer om å trekke seg fra regionen, og at den asiatiske strategien var fast. “Telenor vil fortsette å være en sterk asiatisk telekommunikasjonsdirektør med mer enn 8000 ansatte og cirka 160 millioner kunder i regionen etter denne transaksjonen,” sier han.