Norges Telenor trekker seg ut av Myanmar på grunn av militærkupp

Oslo: Det norske telekonsernet Telenor sa torsdag at det solgte filialen i Myanmar, der den er en av hovedoperatørene, som et resultat av militærkuppet der.

Mens avtalen om å selge Telenor Myanmar til M1 Group for $ 105 millioner vil sikre fortsatt drift av sine faste og trådløse nettverk, har analytikere uttrykt bekymring for at det kanskje ikke lover godt for friheten til å bruke sosiale nettverk.

“Situasjonen i Myanmar de siste månedene har blitt stadig mer utfordrende for Telenor av hensyn til folks sikkerhet, reguleringsmessige og overholdelsesmessige årsaker,” ble Telenors administrerende direktør Sigve Brekke sitert i en uttalelse som kunngjorde salg.

“Vi har evaluert alle alternativene og mener at salg av selskapet er den beste mulige løsningen i denne situasjonen,” sa han.

Telenor har en kommersiell tilstedeværelse i Myanmar siden 2014 og har en arbeidsstyrke på rundt 750 i landet.

Telenor falt i første kvartal etter at selskapet ble tvunget til å skrive ned alle eiendelene i Myanmar, og tok verdien fra 6,5 ​​milliarder kroner (769 millioner dollar) til null.

Operatøren har imidlertid vært så lønnsom, og Telenor sa at datterselskapet har utbetalt 3,2 milliarder i utbytte siden 2017.

Myanmar har sett masseprotester og et voldelig militært svar siden kuppet i februar som styrtet sivil leder Aung San Suu Kyi og hennes regjering. “Ytterligere forverring av situasjonen og den nylige utviklingen i Myanmar danner grunnlaget for beslutningen om å avvikle selskapet,” sa Telenor.

Salg er underlagt godkjenning fra myndighetene i Myanmar. Juntaen hadde interesser i brede sektorer av landets økonomi, fra gruvedrift til bank, olje og turisme.

M1 Group er et holdingselskap grunnlagt av den tidligere libanesiske statsministeren Najib Azmi Mikati og hans bror. Det har en betydelig eierandel i den ledende mobiloperatøren MTN i Afrika, men er også aktiv i Asia.

M1 er også på en svarteliste opprettet av Burma Campaign UK, som overvåker internasjonale selskapers handelsforhold med Myanmar-militæret.

I følge en rapport fra 2019 fra et uavhengig internasjonalt faktumoppdrag til FNs menneskerettighetsråd om de økonomiske interessene til Myanmar-militæret, har M1 Group en eierandel i et selskap som leier mobiltelefonstårn til MEC, et hæreid selskap som eier Mytel mobilnett.

Htwe Htwe Thein, professor i internasjonal virksomhet ved Curtin University i Australia, har uttrykt bekymring for virkningen av salget på datasikkerheten og personvernet til burmesere som bruker sosiale nettverk hvis den nye eieren er mer kompatibel med myndighetene. “Slutten på historien er for befolkningen i Myanmar, som stoler sterkt på sosiale medier for å sende meldinger og fremme deres sak,” sa hun i kommentarer via e-post til AFP.

Militærrådet har til tider fullstendig blokkert tilgangen til Internett eller bruken av visse sosiale nettverk for å organisere opposisjonen.

“På et bredere nivå har Telenors utgang vist at det ikke er mulig å fortsette å gjøre forretninger i Myanmar under ledelse av militæret uten å gå på akkord med deres forpliktelse til menneskerettighetspolitikk,” la Htwi Thein til.