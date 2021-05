Tre år frem i tid vil reisende kunne besøke det gamle psykiatriske sykehuset i Harastelon, men bare som hotellgjest.

I en høyde av 500 meter til Choknefjord, Norge, har Harastalan sett det hele. I sin 119 år lange historie er den pålagte bygningen hjemmet til et TB-helsesenter, et mentalsykehus, et asylmottak og en ramme for en skrekkfilm.

Harastalan. Foto: Kurt George Gerde / tengil.org

Stedet, også kjent som Luster Sanatorium, har vært populært blant unge siden 1990-tallet.Spøkelsesjakt‘. Men nå blir den historiske bygningen leid ut til et nytt hotell.

Til tross for bygningens dårlige rykte sier teamet bak prosjektet at de ikke skal spille et mørkt turistkort. I stedet sier de at det vil være et sted for de som “vil ha litt fri fra hverdagen.”

En stor tilpasning

Til tross for eksteriøret og beliggenheten, har det indre av bygningen forfalt siden midten av 1990-tallet. Dette krever mye arbeid.

Det historiske hotellet har spektakulær utsikt over Ford og fjellene. Foto: Harastalan Hotel

Investorer Derje Swindland, Sverre Obak og Einstein Heimheim NRK-journalister På en tur inne i bygningen.

“I det første tilfellet vil det være 30-40 rom, som alle vil ha utsikt over Fjord og fjellene,” sa Swindland. Arbeidet er allerede i gang med en treårig foreløpig tidsplan.

Historie av Harastalan

I 1896 bestemte Bergens St. Jurgen’s Hospital å bygge et sykehus for de fattige. Den 5000 kvadratmeter store bygningen ble tegnet av Adolf Fischer.

Choknefjord i Norge

Fra dampskipet i Luster gikk en elektrisk taubane opp til sanatoriet og var i drift til 30 år siden. 7 km med tretten Harbin-kurver. Veien går også opp til Harastalen.

Årsakene til plasseringen inkluderer det gunstige Fojord-klimaet og den økende betydningen vannkraft har for Norge. Luster Sanatorium var en av de første private vannturbinene i landet.

Ved åpningen i 1902 hadde sanatoriet 96 senger, utvidet til 120 senger i 1924 og 150 senger i 1950. På grunn av sin beliggenhet og risiko for smitte ble Harastelon et selvforsynt samfunn.

Foto: Olav Payum (Flickr)



Etter andre verdenskrig ble tuberkulosemedisinen forbedret, og grunnlaget for horstalanaktivitet ble foreldet. Fra 1958 til 1991 ble det brukt som et psykiatrisk sykehus.

I et år eller to på begynnelsen av 1990-tallet ble stedet bygget om, denne gangen som et flyktningmottak for flyktninger fra tidligere Jugoslavia til Norge.

Siden har ikke blitt brukt siden, selv om den ble brukt som ramme for store deler av den norske skrekkfilmen Skog 2.