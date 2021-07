Norges topp tjue år gamle brannmann, kunstnere trakk seg tilbake i kampen

Den ellevte utgaven av Moss, Norges Momentum, åpnet sin tjue år lange helg uten sin kurator, og uten støtte fra mange av kunstnerne som opprinnelig skulle delta, Kunstavis Rapporter. Arrangører sparket Paris-baserte kurator Theo-Mario Coppola i forrige måned, med henvisning til “dårlig profesjonell oppførsel” fra Coppolas side, og forårsaket “uopprettelig skade” på forholdet mellom kuratoren og mannskapet. I stedet for å ansette en ny kurator, fortsatte arrangørene, ledet av regissør Doug Oak Sweeney, og presenterte Coppola en tjueårsperiode med tittelen “Underhuset”, og en rekke nye kommisjoner som inkluderte en leser, et nettsted og en serie av hendelser.

Beslutningen om å fortsette arrangementet utløste beskyldninger om “poaching and allocation” fra Coppola, som hevdet at de hadde blitt utsatt for urettferdige arbeidsforhold og utilstrekkelige instruksjoner om teknisk og installasjonsforberedelse, og dermed gjort det vanskelig å koordinere internasjonale prosjekter. Syv deltagende kunstnere har krevd at verkene deres trekkes tilbake eller trekkes tilbake, blant dem den italienske mangfoldige kunstneren Marinella Senator og den polske maleren Carol Radziszewski, begge utnevnt til å presentere nye verk der.

Senatoren sa at Momentums arrangører ignorerte e-postene hennes og forberedte installasjonen hennes uten hennes samtykke. “Selv da jeg ba om refusjon og de ikke signerte en kontrakt, fortsatte de å vise arbeidet mitt,” sa han. “Dette er uakseptabelt.” Radziszewski var også overrasket over å høre at arrangørene planla å vise verkene hans uten hans samtykke. “Jeg har aldri opplevd noe lignende i mitt liv,” sa han. “En tjue år gammel kurator fortsetter å gjøre fremskritt til tross for mange forespørsler om å fjerne arbeidet mitt.”

I tillegg til Senator og Radzisweski, har Apparatus 22, Nina Connell, Camilo Godoy, Delio Jazz og Maria Nou Jaim blitt bedt om å trekke eller suspendere arbeidet sitt til Coppola blir ansatt. Imidlertid ser fremdriften ut til å ha økt. “Vi har en etisk og kontraktsmessig forpliktelse til å gjøre det for kunstnerutøverne og samfunnet vårt,” sa arrangørene i en uttalelse. “Våre ansatte og samarbeidspartnere har lignende ansvar.”