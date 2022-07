Norges trener sparket etter tap

Martin Sjögren ville ikke ha sluppet unna Norges debakel i EM. Norges forbund meldte tirsdag at treneren for landslaget trekker seg fra oppgavene etter EM-nederlaget. Det skandinaviske valget ble sørgelig tatt i første runde.

Den 45 år gamle svensken og hans assistent Anders Jacobsen, som har vært ansvarlig siden januar 2017, forkortet kontrakten, som varer til august 2023, etter gjensidig avtale med forbundet. Den forhastede avgangen kommer bare dager etter at Norge ble droppet fra troppen. Skandinavene styrket sine medaljeambisjoner i første runde av EM i Storbritannia, styrket av at stjernen og målscoreren Ada Hegerberg kom tilbake etter en fem år lang pause.

Norge lider verst tap (8-0) mot vertsnasjonen 11. juli. «Vi har alle vært skuffet over prestasjonene i EM i sommer«, sa Lise Klaveness, president i Norges Fotballforbund, i pressemeldingen.

Mens Lise Klaveness sier at hun ikke vil peke på personlig ansvar, påpeker hun at forlengelsen av begge trenerkontraktene frem til VM 2023 var ledsaget av et behov for å justere resultatene. Under Martin Sjögren ble Norge slått ut allerede på slutten av første runde i EM i Nederland i 2017, før de tapte i kvartfinalen i VM i Frankrike to år senere.