Norges venstrepartier klarer å vinne | Bendigo -annonsør

utenriksnyheter

Prognoser viste at Norges sentrum-venstre opposisjonspartier er på vei til å vinne parlamentsvalget i landet, ettersom debatt sentrert om økonomisk ulikhet og klimaendringer. Ap -leder Jonas Gahr Stoer forventes allment å danne den neste regjeringen, og regjere enten med et mindretall eller med flere andre partier, noe som fører til at den konservative statsministeren, Erna Solberg, tar åtte år ved makten. Men for å danne en levedyktig regjering må Stoer overtale potensielle sentrum-venstre-partnere til å inngå kompromisser om politikk som spenner fra olje og privat eiendom til Norges forhold til EU. Norges status som en stor olje- og gassprodusent har stått i sentrum i kampanjen, selv om overgangen fra petroleum – og jobbene den gir – sannsynligvis vil bli gradvis til tross for fremskritt fra miljøvennlige parter. “Jeg tror å begrense tiden for vår olje- og gassindustri er feil industripolitikk og feil klimapolitikk,” sa Steyer til journalister søndag etter å ha avgitt sin stemme den første valgdagen. “Det vil for eksempel være noen skatteøkninger, og det vil være et annet sett med prioriteringer … men den generelle størrelsen på det offentlige budsjettet vil ikke avvike mye fra om den nåværende regjeringen forblir på plass,” sa DNB Markets sjeføkonom . Kjersti Haugland. Avstemningen ble avsluttet mandag. Med mer enn 65 prosent av stemmene talt, kan Labour og fire andre sentrum-venstrepartier svinge til et 100-seters flertall, opp fra 81 for tiden, prognoser valgdirektoratet. Det kreves minst 85 seter for å vinne flertall i parlamentet med 169 seter. Hvis spådommene viser seg å være riktige, kan Stoere danne et flertall i Arbeiderpartiet og Sosialistisk senter og Venstre, på rett spor for 89 seter, og unngå å måtte jobbe med det marxistiske røde partiet eller det grønne partiet mot olje. Imidlertid kan det være vanskelig å få det landsbygdsentrerte senterpartiet og de overveiende urbane sosialistene til å styre sammen, ettersom de to har forskjellige syn på spørsmål fra olje til skatt. Minoritetsregel kan også være et alternativ for Ap. Steuer sier at hans regjering vil fokusere på å redusere karbondioksidutslipp i tråd med Paris -avtalen fra 2015, men han har avvist alle ultimatum om energipolitikk. Hvis han vinner, har Stoere forpliktet seg til å takle ulikhet ved å senke skatter for lav- og mellominntektsfamilier og øke satsene for de velstående. Australian Associated Press

/images/transform/v1/crop/frm/silverstone-feed-data/9e3f1695-6e56-4d7b-8760-0836f809ccfd.jpg/r0_74_800_526_w1200_h678_fmax.jpg