Norges Yara kutter ammoniakkproduksjonen ettersom gassprisene stiger

Ammoniakk er en viktig komponent i nitrogengjødsel

Yara -kutt tilsvarer 2 millioner tonn ammoniakk / år

Prisen på europeisk gass har mer enn tredoblet seg i år

Analytiker sier at kostnaden for matproduksjon stiger

OSLO (Reuters) – Norges Yara (YAR.OL) sa fredag ​​at det har redusert sin ammoniakkproduksjon i Europa på grunn av høyere naturgasspriser, som et tegn på stigende inngangskostnader for matproduksjon.

Kuttene følger lignende handling fra rivaliserende CF Industries Holdings (CF.N), som onsdag sa at de hadde stanset driften ved to britiske anlegg, med henvisning til stigende kostnader for naturgassråstoff.

“Inkludert kontinuerlig vedlikeholdsoptimalisering, vil Yara innen neste uke redusere rundt 40% av sin europeiske ammoniakkproduksjonskapasitet,” sa det Oslo-baserte selskapet.

En talsmann for selskapet sa at verdens nest største ammoniakkprodusent har en produksjonskapasitet på 4,9 millioner tonn per år, hvorav omtrent to millioner tonn vil bli påvirket.

Europa kan fortsatt importere ammoniakk til gjødselanlegg med nitrater fra andre regioner i verden, hvor gassprisene kan forbli lavere, men produksjonsnedgangene forventes fortsatt å ha ringvirkninger.

“Stigende gasspriser betyr inflasjon i matvareprisen,” sa Morten Norman, analytiker ved Carnegie.

Gassprisene dagen før på den nederlandske TTF-knutepunktet, en europeisk standard, mer enn tredoblet seg i år til rekordnivåer, noe som økte energiprisene når oppvarmingssesongen om vinteren nærmer seg med nivåer under gjennomsnittet av gass i lagring.

Yara sa at den vil fortsette å overvåke situasjonen og har som mål å fortsette å forsyne kundene mens den reduserer produksjonen når det er nødvendig.

Den norske olje- og gass -majoren Equinor (EQNR.OL) sa onsdag at de forventer at grunnlaget for høye gasspriser i Europa vil forbli på plass utover høsten og vinteren.

“Det har vært drevet av værforstyrrelser, generell vareinflasjon og flaskehalser i forsyningskjeden … men prisene er først og fremst drevet av underliggende grunnleggende om stramt tilbud og høy etterspørsel,” sa finansdirektør i Equinor Ulrica Fearn på en energikonferanse i Oslo. Les mer

Yaras aksjekurs falt 4,4% til et sju måneder lavt.

