Norgestur: Heider vinner 2. runde, avslutter lagarbeidet, Evenpole taper hodet

Etter 123,8 kilometer mellom Ulvik og Geilo avanserte Storbritannia foran nederlandske Mike Dinicen (Jumbo-Wisma) og ny leder norske Tobias Johannacen (Uno-X). Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise) endte på 7. plass og først Belgia. Vinneren av første etappe tirsdag, Remco Evenpole var i ledelsen, men mistet sin sammenlagte ledertrøye i bonusspillet. Han ligger nå på 3. plass, mens Hyder er ett sekund bak Johanneson.

Anført av et team av INEOS-Grenadiers, brøt pelotonet som ble kastet opp i luften i flere deler. Endelig viste et lag på tjue løpere seg under det røde flagget.

Den 23 år gamle Heider var raskere enn motstanderne, og scoret sin 14. seier i sin unge karriere og sin fjerde for sesongen.

Kampene vil fortsette på Queen’s Platform på torsdag, med 175,8 km-ruten mellom Cole og Stowsrow som gir to stigninger før den siste stigningen (2. og 1. type) (12k-bakke opp til 16,8%) som vil være avgjørende. Endelig seier

Denne 11. utgaven av Norgesturnéen avsluttes i Stavanger søndag, hvor Heathers etterfølger blir kjent. Ingen belgier har noen gang vært på siste etappe.