Norgesturné: Ethan Hatter vant sin andre seier på rad på etappe 2

1 Ethan Hatter (GPR) Enios Grenadiers 8:00:42 2 Øyeskalling (netto) Bora-Hanscrohe 0:00:15 3 Mike Tunisen (Net) Jumbo Wisma 0:00:29 4 James Shaw (GPR) Rifle Weldite Pro Cycling 0:00:33 5 Christian Aswald (Nor) Team Co 6 Marcus Holcord (Nor) Uno-X Pro Cycle Team 7 Matthias Schgelmos (Den) Trek-Sekafredo 8 Lucas Erickson (Sway) Revolver Cycle Team 9 Torstein Train (NOR) Uno-X Pro Cycling Team 0:00:35 10 Sven Eric Bystrom (Nor) UAE Team Emirates 0:00:41 11 Romain Combat (FRA) Team DSM 12 Filippo Khanna (Ita) Inios Grenadiers 0:00:42 1. 3 George Bennett (NZl) Jumbo-Wisma 0:00:44 14 Nick van der Licte (Net) Rival Cycling Team 0:00:46 15 Anders Scorsese (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 16 Andreas Leknes (Nor) Group DSM 0:00:50 17 Tosh van der Sante (Bell) Lotto Soudal 0:00:52 18 Mats Christensen (ti) Team Kolovic 19 Antoine Berlin (mandag) Global 6 Sykling 0:00:53 20 Mark Donovan (GPR) Team DSM 21 Jasper Schultz (Ten) Revolver Cycle Team 0:00:55 22 Frederick Diverseness (Nor) Team Coop 23 Matthias Brecknaz (Den) PHS-PL Beaton Bornhome 24 Ward von Hoff (Bell) Game Flanders-Paulois 25 Dorges Sleen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 26 Jeppe Balleson (DEN) Team Kolovic 0:00:58 27 Nils Polit (Jer) Bora-Hanscrohe 0:01:01 28 Michelle Balta Global 6 Sykling 0:01:12 29 Finn Fisher-Black (NZl) UAE Team Emirates 30 Joshua Kenz (NZl) Black Spoke Pro Cycling 31 Cedric Beaulens (Bell) Spill Valentran-Paulois 0:01:22 32 Meindert Weulink (Ned) Abloc CT 33 Szymon Tracz (Pol) Nippo-Provence-PTS Conti 0:01:31 34 Kim Magnusson (Sway) Revolver Cycling Team 35 Aaron von Booke (Bell) Spill Vladon-Paulois 0:01:38 36 Robin Meyer (Fra) Nippo-Provence-BDS Conti 0:01:40 37 Mats Rahbeck (DEN) PHS-PL Beaton Bornhome 0:01:45 38 Oscar Online (GPR) Team DSM 0:01:48 39 Kamil Maleki (Liker) Lotto Soudal 0:01:52 40 Alexander Christoff (Nor) UAE Team Emirates 0:02:02 41 Chris Harper (Ass) Jumbo-Wisma 0:02:14 42 Leonardo Paso (Ita) Inios Grenadiers 0:02:41 43 Geron Iskens (Bell) Evopro Racing 0:02:58 44 Julian Bernard (Fra) Trek-Sekafredo 0:03:17 45 Louis Pentixon (DEN) Team Co 0:03:46 46 Jasper Hanson (DEN) Rival Cycle Team 0:05:11 47 Alexander Ryabushenko (PLR) De forente arabiske emiraters lag 0:05:21 48 Happy Gale (Aut) Team DSM 0:05:31 49 Julian Mertens (Bell) Game Flanders-Paulois 0:05:56 50 Nicholas Chesler (Pro) Global 6 Sykling 0:06:05 51 Weckhardt Stoke Longan (Nor) UAE Team Emirates 0:06:36 52 Tobias Foss (Nor) Jumbo-Wisma 0:07:02 53 Ben Swift (GPR) Enios Grenadiers 0:07:05 54 Luke Rowe (GPR) Enios Grenadiers 55 Jonathan Castrovijo Nicholas (Spa) Enios Grenadiers 56 Daniel Holcord (Nor) Uno-X Pro Cycle Team 0:07:29 57 Frederick Jensen (DEN) BHS-PL Beaton Bornhome 0:07:32 58 Jonas Wingcard (ti) Jumbo-Wisma 0:07:58 59 James Mitry (NZl) Global 6 Sykling 0:08:48 60 Jonathan Cowan (FRA) Nippo-Provence-BDS Conti 0:08:52 61 Atsushi Oka (Jpn) Nippo-Provence-BDS Candy 62 Aaron Verwilst (Bell) Game Vlanter-Paulois 0:08:56 63 Olly Jones (NZl) Global 6 Sykling 64 Adrian Johnson (Net) Uplock CD 65 Luke Mudgway (NZl) Black Spoke Pro Cycling 0:09:02 66 Stein-Eric Erickson (Nor) Team Kolokwick 0:09:06 67 Eric Lunder (Nor) Group Co 68 Stijn Apple (Net) Uplock CD 69 Eden James Patterson (Ass) Uplock CD 0:09:13 70 Kamerater Peterson (Den) Trek-Sekafredo 71 Martin Pluto (Lot) Uplock CD 0:09:21 72 Sebastian Grignard (Bell) Lotto Soudal 0:09:30 73 Oscar Nisu (Est) Evopro Racing 0:10:01 74 Tord Gudmestad (Nor) Team Co 0:10:03 75 Craft Lewis (GPR) Rifle Weldite Pro Cycling 0:10:11 76 Olav Hemstetter (Nor) Group Co 0:10:21 77 Bodi del Corso (Net) Last opp CD 0:10:29 78 Logan Curie (NZl) Black Spoke Pro Cycling 0:10:31 79 Gerban Tijsen (Bell) Lotto Soudal 0:10:34 80 Niles La Proz (DEN) PHS-PL Beaton Bornhome 0:10:39 81 Emil Doudall (DEN) BHS-PL Beaton Bornhome 82 Brendan Rim (USA) Evopro Racing 0:10:47 83 Frederick Wandall (Den) Bora-Hanscrohe 0:10:56 84 Iver Johann Notton (Nor) Nippo-Provence-BDS Candy 0:11:10 85 Tobias Congstadt (Den) Revolver Cycle Team 0:11:27 86 James Foch (NZl) Black Spoke Pro Cycling 0:11:47 87 Andreas Schillinger (Jer) Bora-Hanscrohe 0:12:11 88 Anton Charmic (DEN) Uno-X Courage Development Team 0:12:53 89 Alexander Camp (Den) Trek-Sekafredo 0:13:27 90 Zeb Kyffin (GBr) Ribble Weldtite Pro Cycling 0:14:06 91 Cyrus Monk (Aus) Evopro Racing 0:14:12 92 Leo Hatter (GPR) Team DSM 0:14:33 93 Bernard Font Mass (Spa) Evopro Racing 0:14:40 94 Thomas de Gent (Bell) Lotto Soudal 0:14:49 95 Matthew Gibson (GPR) Ripple Weldite Pro Cycling 0:14:54 96 Owen Kelijin (Net) Jumbo-Wisma 0:15:26 97 Matthew Walls (GPR) Bora-Hanscrohe 0:15:48 98 Campbell Stewart (NZl) Black Spoke Pro Cycling 0:16:14 99 Charles Page (GPR) Rifle Weldite Pro Cycling 0:16:17 100 Simon Wilson (GPR) Rifle Weldite Pro Cycling 0:16:27 101 Emil Iverson (DEN) BHS-PL Beaton Bornhome 0:17:08 102 Felix Cross (Jer) UAE Team Emirates 0:17:09 103 Oliver Frederickson (DEN) Team Kolovic 0:18:42 104 Jacob Ecolm (Den) Trek-Sekafredo 0:20:52 105 Don Eric Hansen (Nor) Global 6 Sykling 0:21:58 106 Christian Gezelson (DEN) Team Kolovic 0:22:18 107 Eric Pasca (Svk) Bora-Hanskrohe 0:22:57 108 Matteo Moshetti (Itta) Trek-Sekafredo 0:23:56 109 Nikolai Brochner (ti) Team Kolovic 0:24:49 110 Madway Momkin (Russ) Nippo-Provence-BDS Candy 0:38:51