Norgesturné: Ethan Hatter vinner tidlig etappe

1 Ethan Hatter (GPR) Enios Grenadiers 3:44:30 2 Øyeskalling (netto) Bora-Hanscrohe 0:00:01 3 Torstein Train (NOR) Uno-X Pro Cycling Team 0:00:11 4 Matthias Schgelmos (Den) Trek-Sekafredo 0:00:13 5 James Shaw (GPR) Rifle Weldite Pro Cycling 6 Filippo Khanna (Ita) Inios Grenadiers 7 Mike Tunisen (Net) Jumbo Wisma 8 Christian Aswald (Nor) Team Co 9 Marcus Holcord (Nor) Uno-X Pro Cycle Team 10 Lucas Erickson (Sway) Revolver Cycle Team 11 George Bennett (NZl) Jumbo-Wisma 0:00:16 12 Romain Combat (FRA) Team DSM 0:00:21 1. 3 Sven Eric Bystrom (Nor) UAE Team Emirates 14 Andreas Leknes (Nor) Group DSM 15 Antoine Berlin (mandag) Global 6 Sykling 0:00:24 16 Mark Donovan (GPR) Team DSM 17 Ward von Hoff (Bell) Game Flanders-Paulois 0:00:26 18 Frederick Diverseness (Nor) Team Coop 19 Jasper Schultz (Ten) Revolver Cycle Team 20 Leonardo Paso (Ita) Inios Grenadiers 21 Anders Scorsese (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 22 Matthias Brecknaz (Den) PHS-PL Beaton Bornhome 23 Nick van der Licte (Net) Rival Cycling Team 24 Dorges Sleen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 25 Nils Polit (Jer) Bora-Hanscrohe 0:00:32 26 Joshua Kenz (NZl) Black Spoke Pro Cycling 27 Mats Christensen (ti) Team Kolovic 28 Tosh van der Sante (Bell) Lotto Soudal 0:00:38 29 Jeppe Balleson (DEN) Team Kolovic 30 Finn Fisher-Black (NZl) UAE Team Emirates 0:00:43 31 Michelle Balta Global 6 Sykling 32 Chris Harper (Ass) Jumbo-Wisma 0:00:52 33 Oscar Online (GPR) Team DSM 0:01:02 34 Louis Pentixon (DEN) Team Co 35 Meindert Weulink (Ned) Abloc CT 36 Kamil Maleki (Liker) Lotto Soudal 37 Cedric Beaulens (Bell) Spill Valentran-Paulois 38 Szymon Tracz (Pol) Nippo-Provence-PTS Conti 39 Robin Meyer (Fra) Nippo-Provence-BDS Conti 40 Kim Magnusson (Sway) Revolver Cycling Team 41 Alexander Christoff (Nor) UAE Team Emirates 42 Julian Bernard (Fra) Trek-Sekafredo 43 Mats Rahbeck (DEN) PHS-PL Beaton Bornhome 0:01:16 44 Aaron von Booke (Bell) Spill Vladon-Paulois 0:01:18 45 Geron Iskens (Bell) Evopro Racing 0:01:34 46 Happy Gale (Aut) Team DSM 0:02:45 47 Luke Rowe (GPR) Enios Grenadiers 0:04:21 48 Ben Swift (GPR) Enios Grenadiers 49 Alexander Ryabushenko (PLR) De forente arabiske emiraters lag 50 Jonathan Castrovijo Nicholas (Spa) Enios Grenadiers 51 Tobias Foss (Nor) Jumbo-Wisma 52 Weckhardt Stoke Longan (Nor) UAE Team Emirates 53 Jasper Hanson (DEN) Rival Cycle Team 54 Nicholas Chesler (Pro) Global 6 Sykling 55 Julian Mertens (Bell) Game Flanders-Paulois 56 Anton Charmic (DEN) Uno-X Courage Development Team 0:05:14 57 Jonas Wingcard (ti) Jumbo-Wisma 58 Daniel Holcord (Nor) Uno-X Pro Cycle Team 59 Kamerater Peterson (Den) Trek-Sekafredo 0:06:39 60 Frederick Jensen (DEN) BHS-PL Beaton Bornhome 0:07:04 61 Gerban Tijsen (Bell) Lotto Soudal 0:08:06 62 Sebastian Grignard (Bell) Lotto Soudal 63 James Mitry (NZl) Global 6 Sykling 64 Stein-Eric Erickson (Nor) Team Kolokwick 65 Olav Hemstetter (Nor) Group Co 66 Aaron Verwilst (Bell) Game Vlanter-Paulois 67 Xandres Vervloesem (Bel) Lotto Soudal 68 Eden James Patterson (Ass) Uplock CD 69 Tobias Congstadt (Den) Revolver Cycle Team 70 Olly Jones (NZl) Global 6 Sykling 71 Jonathan Cowan (FRA) Nippo-Provence-BDS Conti 72 Craft Lewis (GPR) Rifle Weldite Pro Cycling 73 Luke Mudgway (NZl) Black Spoke Pro Cycling 74 Stijn Apple (Net) Uplock CD 75 Adrian Johnson (Net) Uplock CD 76 Atsushi Oka (Jpn) Nippo-Provence-BDS Candy 77 Eric Lunder (Nor) Group Co 78 Tord Gudmestad (Nor) Team Co 79 Leo Hatter (GPR) Team DSM 0:08:23 80 Oscar Nisu (Est) Evopro Racing 81 Logan Curie (NZl) Black Spoke Pro Cycling 0:08:26 82 Martin Pluto (Lot) Uplock CD 0:08:31 83 Frederick Wandall (Den) Bora-Hanscrohe 0:09:32 84 Alexander Camp (Den) Trek-Sekafredo 85 Emil Iverson (DEN) BHS-PL Beaton Bornhome 86 Emil Doudall (DEN) BHS-PL Beaton Bornhome 87 Niles La Proz (DEN) PHS-PL Beaton Bornhome 88 James Foch (NZl) Black Spoke Pro Cycling 89 Iver Johann Notton (Nor) Nippo-Provence-BDS Candy 90 Bodi del Corso (Net) Last opp CD 0:09:39 91 Andreas Schillinger (Jer) Bora-Hanscrohe 92 Brendan Rim (USA) Evopro Racing 0:10:01 93 Matthew Walls (GPR) Bora-Hanscrohe 0:13:16 94 Matthew Gibson (GPR) Ripple Weldite Pro Cycling 95 Charles Page (GPR) Rifle Weldite Pro Cycling 96 Simon Wilson (GPR) Rifle Weldite Pro Cycling 97 Bernard Font Mass (Spa) Evopro Racing 98 Cyrus Monk (Aus) Evopro Racing 99 Thomas de Gent (Bell) Lotto Soudal 0:13:25 100 James Oram (NZl) Black Spoke Pro Cycling 101 Owen Kelijin (Net) Jumbo-Wisma 0:13:34 102 Campbell Stewart (NZl) Black Spoke Pro Cycling 0:13:56 103 Jacob Ecolm (Den) Trek-Sekafredo 0:14:41 104 Felix Cross (Jer) UAE Team Emirates 105 Christian Gezelson (DEN) Team Kolovic 106 Eric Pasca (Svk) Bora-Hanskrohe 0:15:19 107 Oliver Frederickson (DEN) Team Kolovic 108 Don Eric Hansen (Nor) Global 6 Sykling 0:16:56 109 Matteo Moshetti (Itta) Trek-Sekafredo 0:20:41 110 Madway Momkin (Russ) Nippo-Provence-BDS Candy 111 Nikolai Brochner (ti) Team Kolovic 0:22:15 DNF Zeb Kyffin (GBr) Ribble Weldtite Pro Cycling DNF Findon Ryan (Earl) Evopro Racing