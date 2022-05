Norgesturné: Ethan Heider stråler i 2. runde, Remco mister trøya til den evangeliske lederen … et sekund

Etter å ha vunnet som sjef for Remco Evenpoil Tirsdag dro Peloton til andre etappe av norgestouren onsdag. Den 124 kilometer lange ruten mellom Ulvik og Keilo er et smil som må ses for sprintere for etappesuksess. Til slutt vant Ethan Heider (Inios). 1. plass går til Tobias Johansen (Uno-X). Han var foran Evenpoyal (Quick-Step Alpha Vinyl), innehaveren av den beste unge ryttertrøyen og varmeren er begge et sekund unna.

Tittelinnehaver, Ethan Heider (INEOS-Grenadiers) vant 2. etappe av Norway tour onsdag, preget av restriksjoner. Etter 123,8 kilometer mellom Ulvik og Geilo var Storbritannia foran nederlenderne. Mike Tunisen (Jumbo-Wisma) og norsk Tobias Johannessen (Uno-X), den nye lederen. Aaron Van Booke (Sports Vlaanderen-Baloise) Kom på 7. plass og første Belgia.

Første nivå vinner på tirsdag, Remco Evenepoel Var på lederlaget, men mistet sin sammenlagte ledertrøye i bonusspillet. Samtidig ligger han nå på 3. plass LyngEt sekund bak Johannessen.

Anført av et team av INEOS-Grenadiers, brøt pelotonet som ble kastet opp i luften i flere deler. Endelig viste et lag på tjue løpere seg under det røde flagget. Lyng23, den 14. seier i hans unge karriere, den fjerde seier for sesongen mye raskere enn hans motstandere.

Kampene vil fortsette på Queen’s Platform på torsdag, med 175,8 km-ruten mellom Cole og Stowsrow som gir to stigninger før den siste stigningen (2. og 1. type) (12k-bakke opp til 16,8%) som vil være avgjørende. Endelig seier. Denne 11. utgaven av Norwegian Tour avsluttes søndag i Stavanger, hvor etterfølgeren Lyng Kjent. Ingen belgier har noen gang vært på siste etappe.