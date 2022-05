Norgesturné: Remco Evenpoil sikter på suksess i restitusjonen i Norge

Remco Evenepoel For første gang siden suksessen i Liège-Bastogne-Liège for en måned siden tirsdag den februar. Lederen for Quick-Step Alpha vinyllaget, han vil score mindre enn det siste treffet på veiene til Norwegian Tour (2.Pro). «Glad for å være tilbake. Sulten er enorm etter en måned uten konkurranse«, ble Evenpol lansert på en pressekonferanse mandag.

Etter seieren på Doen tok Shepdalens innfødte en ukes ferie, fornøyd med noen rolige turer. Deretter flyttet han til Denia, en spansk by ved Middelhavskysten, hvor han bodde i et rom som simulerte høyde. «Denne treningsperioden er veldig intens, spesielt med tanke på Tour de Suez og ulike mesterskap. Norge er det perfekte stedet å starte turen igjen. Tour de Choice er tross alt et løp jeg vil slutte å vurdereSa en av deltakerne på Spania-turen fra 19. august.

«Stien er veldig vakker. Den eneste ulempen er været. I Spania er det vanskelig å få regn fra 40 grader til 10 grader her. Jeg har som ambisjon å signere en god offentlig klassifisering, å påtvinge meg selv, fordi det alltid er viktig for moralen. Jeg vil også raskt gjenopprette følelsene mine i fjellet. Vi må se hvordan kroppen min fungerer etter to intense uker i Spania«Colombianske Estephan Chavez og INEOS-Grenadiers i den oransje trøyen er de svarte favorittene,» forklarte Evnepoel.

Den 11. utgaven av Norgesturneen starter i Bergen tirsdag og avsluttes i Stavanger søndag. Favorittene får allerede muligheten til å kjempe fra 1. etappe, som ender med en stigning på 2,1 km med et snitt på 8,4 % på Vos. I 2021 ble Storbritannia vunnet av Ethan Heider (INEOS-Grenadiers).