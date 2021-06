“Normal trinn” – CMS legger til nyeste regel med norsk lenke

Kluge kommer til å bli med i selskapet i oktober da de ønsker å utvikle sin plattform i de nordiske landene

CMS vil slå seg sammen med det norske advokatfirmaet Kluge og legge til fire regionale kontorer og 153 advokater i det internasjonale firmaets europeiske nettverk.

Kluge blir med i CMS som et fullverdig selskap i oktober i år. Selskapet vil beholde sin ledelses- og eiermodell på tvers av kontorene i Stavanger, Oslo, Bergen og Hammar under den nye mantelen til CMS Kluge. Dette bringer det totale antallet CMS-kontorer til 79, med mer enn 5000 advokater fordelt på 44 land.

Matthias Lichtebleau, administrerende direktør, CMS, Han siterte CMSs eksisterende kundebase i Norge som en sentral katalysator bak fusjonen, og la til at fusjonen er et “naturlig skritt” ettersom selskapet ser ut til å utvikle sin plattform i Norden. “Våre kunder ser på Norge som en stor mulighet fordi det er en veldig vellykket og eksportorientert økonomi, med økt fokus på fornybar energi og mer bærekraftige virksomheter,” sa han.

Kluge ble grunnlagt for nesten hundre år siden, og for tiden med 53 partnere og 200 fagpersoner, og har en sterk track record innen energi, konstruksjon, infrastruktur og offentlig sektor.

Som et resultat av denne transaksjonen vil begge selskapene dra fordel av økte muligheter for grenseoverskridende rådgivning, ettersom Kluge vil få større internasjonal status på grunn av den sterke innenlandske ytelsen og den økende etterspørselen fra lokale kunder om juridisk rådgivning over landegrensene.

CMS og Kluge sa begge at de vil kombinere sine strategier for bevegelsen for miljø, sosial og styring (ESG), som begge selskaper anser som “avgjørende” for deres fremtidige vekststrategier.

Bjornar Alterskar, Managing Partner i Kluge, sa: “Våre kunder forventer i økende grad at vi kan gi sømløs juridisk rådgivning om grenseoverskridende forhold. Ved å bli med i CMS vil vi bli en del av en unik samarbeidsstruktur og effektivt kunne stole på et bredt spekter av høyspesialiserte ressurser på tvers av alle bransjer. over hele verden “.

Ny teknologi spilte også en rolle i avtalen for de to selskapene, med Kluge som skal utnytte CMSs internasjonale nettverk av ressurser for å utvikle teknologifokuserte løsninger for sine kunder, Sa Truskar.

Ved å legge Kluge til sin kontorliste, gjenoppretter CMS sin interesse for å styrke sitt europeiske fotfeste, og blir med i DLA Piper som en av de få globale gigantene som har etablert seg i det norske juridiske markedet.

Mens CMS har Med en sterk tilstedeværelse i flere viktige europeiske markeder, har den valgt å hoppe over Europa i sitt siste ekspansive grep. et selskap Åpnet sitt sjette kontor i Midtøsten Siste september i Abu Dhabi Han la til flere steder i Afrika og Latin-Amerika de siste fem årene.

Tidligere i år, CMS Også Han forfremmet 52 advokater til partner, med 46 kampanjer rullet ut fra kontorene i Storbritannia og det kontinentale Europa.