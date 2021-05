Norman Lloyd dør: Fungerende legende som jobbet med Chaplin og Hitchcock, døde som 106-åring

Emmy-nominerte skuespiller Norman Lloyd døde i en alder av 106 år.

Den berømte skuespilleren, produsenten og regissøren av Dead Poets Society og The Practice skal ha dødd i søvne 10. mai hjemme i Los Angeles.

Årsaken til hans død er foreløpig ukjent.

En familievenn bekreftet at han var borte Frist.

Skuespilleren ble født i 1914 og begynte sin karriere på Showbiz-scenen i New York.

Norman blir generelt sett på som en av de eldste filmskuespillerne i verden, etter å ha jobbet i 90-årene.

Han var det siste medlemmet av Orson Welles Mercury Theatre – stedet der hans skuespillerkarriere blomstret etter å ha spilt i en moderne bearbeiding av Shakespeares Julius Caesar.



(Bilde: Getty Images)



Først spilte han hovedrollen i Citizen Kane, men droppet ut av prosjektet på grunn av budsjettproblemer.

Hans skjermdebut var i 1942 da han spilte hovedrollen i Alfred Hitchcocks Sabodour. Han spilte skurken som falt fra Frihetsgudinnen.

Denne rollen hjalp ham til å ha et langt forhold til Hitchcock, som var psykiater ved Spellbound med Beck og var den utøvende produsenten og regissøren av det populære TV-showet Alfred Hitchcock Presents på 1950- og 60-tallet.

En av Normans mest minneverdige roller kom i 60-årene da han spilte Dr. Daniel Ashland i NBCs St. Elswhere.



(Bilde: NBC Universal via Getty Images)



Han mottok Emmy-nominasjoner for NBC-serien The Name of the Game fra 1970-tallet.

Hans senere filmer inkluderer Martin Scorseses The Age of Innocence, Peter Weir’s Dead Poets Society og In Her Shoes.

Hennes siste skjermopptreden var som Amy Schumer i filmen Trainrek fra 2013.

Han giftet seg med Broadway-skuespillerinnen Becky fra 1936 til sin død i 2011.

Paret hadde datteren Jose, som var regissør og skuespillerinne.

