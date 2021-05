Nornickel har endret seg positivt, sier Taimyr urfolksgruppe

Det har gått ett år siden en brenseltank som eies av et datterselskap av Nornickel, brøt og forårsaket mer enn 20.000 tonn diesel å sive ut i bakken og vannveiene nær Norilsk i det russiske Arktis.

Den økologiske katastrofen skapte overskrifter over hele verden, og den metallurgiske gruvedriftgiganten måtte betale en rekordbot på 146 milliarder rubler (1,62 milliarder euro) for å dekke miljøskader forårsaket av utslippet.

For Nornickel, et selskap kontrollert av noen av Russlands rikeste oligarker, ble utslippet en alvorlig vekker.

Grigory Dyukarev.

De har signert avtaler med sammenslutninger av urfolk i Russland, sier Grigory Dyukarev til Barents Observer.

”Sammen med samfunnene og vår organisasjon har Nornickel utviklet et femårig utviklingsprogram for 2 milliarder rubler (22,1 millioner euro), som inkluderer midler til bygging av nye hus i landsbyene, til transportmidler, utvikling av lokalt håndverk for evaluering av kommersielle ressurser, fisk og hjort, ”forklarer Dyukarev.

Han understreker at alle disse forpliktelsene til Nornickel er avtalt ikke bare med hans organisasjoner, men også med tre andre organisasjoner av urfolk i Nord-Russland.

Et koordineringsråd ledet av Nornickel vil overvåke og bestemme effektiviteten som de tildelte midlene skal brukes til.

KOMMERSIELL

“Vi håper å planlegge utviklingen av samfunnsøkonomien og infrastrukturen i landsbyene i samarbeid med selskapet,” sier Grigory Dyukarev.

Nornickel bekrefter i en uttalelse at han direkte vil involvere urfolks minoriteter i nord når han lister opp prosjektet.

“Programmet inkluderer tiltak for å forbedre livskvaliteten i landsbyen og fremme urfolks håndverk,” sa Andrey Grachev, visepresident for føderale og regionale programmer for Nornickel.

Den lister opp ulike tiltak i bosetningene på Taimyr-halvøya, som for eksempel prosesseringsanlegg for reinkjøtt, frysere, utstyr for produksjon av pelssuvenirer og studier av fiskeressurser.

“Alle disse prosjektene er felles initiativer hvis suksess avhenger av nær kontakt med lokalsamfunnene og familiene til urbefolkningen i nord,” sa Grachev i en uttalelse publisert i selskapet. portal.

Nornickel har allerede betalt 177 millioner rubler (2 millioner euro) i direkte kompensasjon til 51 samfunn, gårder og familier som fisker i Pyasina, den sterkt forurensede elven etter dieseltanklekkasjen i fjor vår.

Det er omtrent 10.000 urfolk som bor på Taimyr-halvøya, inkludert Nenets, Dolgans, Nganasans og Enets. Halvøya, som utgjør den nordligste delen av det eurasiske fastlandet, er dobbelt så stor som Norge og ligger mellom den store Yenisei-elven som munner ut i Karahavet og Khatanga-bukten i Laptevhavet.

Norilsk, kjent for sin enorme luftforurensning, er den største byen med rundt 175 000 innbyggere.

Norilsk, Taimyr-halvøya. Foto: Thomas Nilsen

“Forholdet til Nornickel, som vi bodde og jobbet med i 85 år, passet ikke alltid oss,” sier Grigory Dyukarev. “Det var problemer,” innrømmer han, men legger til at “vi løste dem sammen.”

Lojalitet kan ikke kjøpes

Dykarev anser det som naturlig for de innfødte å samarbeide med store selskaper for å bevare kultur, språk, håndverk og tradisjonell naturforvaltning.

“Finansiering av et stort selskap av prosjekter for utvikling av urfolks hverdag, håndverk og kultur og betaling av kompensasjon er en allment akseptert global praksis,” forklarer han.

“Dette betyr ikke at noen kjøper andres lojalitet eller sjel,” understreker Dyukarev.

Grupp av eksiler sier Nornickel dikterer

Barents Observer har tidligere intervjuet Pavel Sulyandziga, president for Batani Foundation, en gruppe eksiler som arbeider for urfolks rettigheter i Nord-Russland.

Sulyandziga sa at Nornickel er vant til å pålegge vilkår for alle i Russland. “I Taimyr er Nornickel tsaren og guden på samme tid,” uttalte han.

Sulyandziga sa at Nornickel bare inkluderer urfolk som kan tegne et “vakkert bilde” av selskapets aktiviteter.

“De som stiller ubeleilige spørsmål, om ulike brudd og problemer, er ganske enkelt ekskludert,” la han til.

Batani-stiftelsen ble erklært av den russiske regjeringen som en “utenlandsk agent” i 2016, og to år senere ble organisasjonen avviklet av byretten i Moskva etter et krav fra Justisdepartementet.

Siden den gang har gruppen jobbet i eksil, med ansatte som søker asyl i USA, Norge og Sverige.

Dmitry Berezhkov. Foto: Thomas Nilsen

Nedleggelsen av en advokatgruppe som snakket på urfolks vegne om menneskerettigheter, kulturell bevaring og miljøvern følger et mønster av undertrykkelse av stemmer som kritiserer myndighetene, forklarte Dmitry Berezhkov, tidligere visepresident for RAIPON, den russiske urfolksforeningen. av Nord, Sibir og Fjernøsten i et tidligere intervju med Barents Observer.

Berezhkov, som nå bor i Norge etter å ha flyktet fra Russland, sa at han mener det er viktig for Moskva å rydde rommet og eliminere kritiske stemmer før Arktisk råds presidentskap.

“Sikkerhetsstyrker og strateger rydder plassen,” sa Berezhkov.

Russland overtar formannskapet for Arktisk råd på ministermøtet i Reykjavik 20. mai for den neste toårsperioden.

Batani representerer oss ikke

I mellomtiden, på Taimyr-halvøya, er Grigory Dyukarev fra den regionale urfolksforeningen veldig uenig med direktøren for Batani-stiftelsen om at Nornickel bare snakker med lojale organisasjoner.

“Vi ser Mr. Sulyandzigas påstander som støtende mot urfolkene i Taimyr om at noen selskaper bestikker oss, betaler for lojalitet og tvinger oss til å tegne et optimistisk bilde,” sier Dyukarev.

“Vi er sikre på at du ikke skal komme med offentlige uttalelser om Taimyr og urbefolkningen i området uten å kjenne oss og uten å kommunisere med oss,” sier Grigory Dyukarev.