Norrøn mytologi i populærkulturen

Norrøn mytologi er århundrer, til og med tusenvis av år gammel, men grepet om sansene og innflytelsen på populærkulturen vokser. Klokka var 13Th Århundret der gamle myter som hadde blitt gitt muntlig i hundrevis av generasjoner begynte å bli skrevet og størknet. Populariteten deres vokste sakte, men jevnt og trutt, og historiene om gudene som håndterte hammerne inspirerte andre kulturer og myter. Det var på slutten av forrige århundre at ting tok fart.

Først ble notene, skrå eller eksplisitte, hovedsakelig kontrollert med europeisk science fiction og fantasi, i tillegg til å bli vist mer fremtredende i roll flaming games. Heavy metal, spesielt i og rundt det skandinaviske hjemlandet, har omfavnet disse temaene og skapt sin egen sjanger – Viking metal. De største bandene er utvilsomt Amon Amart og Pathori fra Sverige, men mange vil påpeke at mange av skriftene til Led Zeppelin for mange år siden var sterkt påvirket av norrøn mytologi.

I løpet av de siste to-tre tiårene av det tjuende århundre valgte den japanske anime-kulturen den samtidig som Hollywood gjorde. Det tveeggede sverdet, kanskje de to største påvirkerne av populærkulturen rundt om i verden, vil ikke lenger være skjult i skyggen av norrøn mytologi, men vil være sentrum for fronten og finne sin plass i nærheten av andre gamle myter. Det tar oss til et interessant punkt. Selv om Norge eksporterer en av de mest berømte og varige legender på planeten, er ikke borgerne blinde for likheter fra andre kulturer og sivilisasjoner. Et av de mest populære nettspillene i Norge de siste månedene, Den døde boka Kretser rundt andre store gamle sivilisasjoner i det gamle Egypt.

I vestlig kultur er det Hollywood med størst innflytelse i populærkulturen (nå må du legge til streamingtjenester som TV og Netflix). Hvis du sender dem, kan du mer eller mindre erobre verden. Som du kanskje forventer, blir filmer og TV-serier påvirket eller direkte manipulert av norrøn mytologi, de er på den mørke siden av spekteret og er spesielt gode romkamerater for skrekk. Fra 2017 Ritual; Perserger Helt fra 1987; Dette er også den sjokkerende utgivelsen av 2019 Midtsommer De beste eksemplene.

Thor er en av de mest gjenkjennelige karakterene i populærkulturen

Tenk på de norrøne mytene, Thor vises vanligvis i de fleste menneskers sinn. Som du kanskje forventer, er tordenguden sterkt omtalt i Marvel-serien og filmen. 2011-tallet Thor Selv om oppfølgeren med Chris Hemsworth i hovedrollen ble bombardert igjen, viste det seg å være en film Dens feil Enn historiens kvalitet. Gjenoppstått i 2017 med rett Thor: Ragnarok Og den fjerde i serien, Thor: Kjærlighet og torden Det er planlagt utgitt i 2022.

Endelig kan ikke alle snakke om norrøn mytologi uten å nevne vikingene, favoritt Marating-stammen. Den mest populære skildringen på skjermen kalles Six Season Series Vikinger, Som ble sendt mellom 2012 og 2019. Rett etter at gardinene falt på den siste episoden, ble en spin-off annonsert Vikinger: Valhalla, Begynner å skyte snart og vises på Netflix.