Norse Atlantic Airways har inngått en forhåndsavtale med Association of Flight Attendant-CWA: Travel Weekly

Det nye lavprisflyselskapet Norse Atlantic Airways har inngått en pre-lease-avtale med CWA Flight Attendants Association (AFA).

Avtalen vil sannsynligvis dempe frykten for at Norse Atlantic vil innta den samme tøffe arbeidsposisjonen som det tidligere lavprisselskapet Norwegian Transatlantic.

“Vi er glade for å ha nådd denne avtalen med AFA og er stolte av å gjøre det klart fra starten at flyselskapet vårt setter folk først,” sa Norse Atlantic-sjef Bjorn Toure Larsen i en AFC-pressemelding. “Reisende vil ha et lavkost-alternativ for langdistanse, men billetter vil aldri bli subsidiert av de ansatte. Vi tror på det sterkeste at å bygge et flyselskap som respekterer menneskene som jobber hos Norse, er den beste måten å sikre suksess.”

Norse har ikke kunngjort noen spesifikke ruter, men flyselskapet sa at det er rettet mot en desemberlansering, og flyr mellom europeiske destinasjoner som London, Paris og Oslo og amerikanske destinasjoner som New York, Los Angeles og Miami.

En annen forretningsmodell for norsk?

Larsen hevder at skandinaveren ikke har noe med norsk å gjøre å gjøre. Imidlertid er det norske transportørens røtter, den meget lave planlagte forretningsmodellen, det faktum at Larsen er medstifter av et selskap som har levert flymannskaper til Norwegian og det faktum at tidligere norske konsernsjef Björn Keos eier en liten virksomhet ( ca. 2%) har hevet eierandelen i selskapet. Et problem med både AFA og Air Line Pilots Association.

Mellom begynnelsen av 2014 og slutten av 2016 gikk fagforeninger i den amerikanske flyindustrien sammen med American, Delta og United i en langvarig kamp mot Norwegian Air Groups anmodning om å drive flyreiser til USA gjennom en irsk enhet kalt Norwegian Air International (NAI). NAI ble til slutt gitt en utenlandsk lufttransporttillatelse av Department of Transportation i desember 2016.

På den tiden hadde Norwegian allerede flyreiser til USA under tillatelsen gitt til det norske datterselskapet, Norwegian Air Shuttle. Fagforeninger beskyldte selskapet for å distribuere et datterselskap i Irland for å dra nytte av svakere arbeidslover enn de i Norge. De sa at slapp irsk regelverk gjorde det mulig for Norge å bruke et Singapore-basert byrå til å ansette ansatte på kortsiktige, lavt betalte kontrakter.

I henhold til avtalen inngått av Gull og AFC, vil flyvertinnene utnevnt av Gull ha flaggskipslønn, jobbbeskyttelse, helsevesen og 401.000 planer blant andre fordeler, sa føderasjonen.

Avtalen har ennå ikke blitt ratifisert, noe som bare kan skje etter at flyvertinnene til slutt blir utnevnt av den skandinaviske avstemningen til å bli med i AFA.

Fagforeningen sa at Norse forventer å skape minst 700 flyvertinnejobber i USA

“Nordisk ledelse tar en forfriskende tilnærming til arbeidsforhold og beviser at forretningssuksess starter med gode jobber,” sa AFCs president Sarah Nilsson i en forberedt uttalelse. “Vi er glade for å kunngjøre denne historiske avtalen og ser frem til å få folk til å jobbe så raskt som mulig.”

Larsen foreslo at avtalen skulle bidra til å få fart på lanseringen av Norse Atlantic.

“Denne stillingsavtalen for flyvertinne gir oss større hastighet til å sikre alle myndighetsgodkjenninger for å starte driften så snart som mulig,” sa han.