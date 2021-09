Norsk ambassadør i Alaska snakker om klima, Russland og, ja, norsk hundesuksess

Norsk ambassadør Anniken Grudness foran Det hvite hus i Washington, DC (Den norske ambassaden)

Norges ambassadør i USA var nylig i Alaska.

Annieken Grudness, Norges første kvinnelige ambassadør i USA, diskuterte felles interesser på Anchorage -møtet med statsledere. Han møtte medlemmer av det lokale norske samfunnet og talte på Anchorage Museum som gjest i Alaska World Affairs Council.

Grudness sier at hans lands sterke allianse med USA og dets posisjon i Arktis er felles for Alaska og Norge.

Hør her:

[Sign up for Alaska Public Media’s daily newsletter to get our top stories delivered to your inbox.]

Følgende transkripsjon ble litt redigert for klarhet.

Annigen Grudness: Vi snakker om klimaendringer, som definitivt er et stort problem for oss alle. Samtidig snakker vi om hvordan vi kan oppnå en bærekraftig økonomi i Arktis. Vi ønsker at Arktis skal være bærekraftig – økonomisk, sosialt og økologisk. Og vi må gjøre alt det.

Casey lund: På hvilke måter kan Alaska og Norge samarbeide?

HVIS: Det er viktig å huske at klimaendringer skjer mye raskere i Arktis enn i andre deler av verden. Men årsaken til klimaendringene er utslipp fra andre deler av verden. Derfor kan vi ikke endre klimaendringer i Arktis, klimaendringer er et globalt problem. Og dette må fikses globalt, fordi utslipp kommer fra hele verden, ikke bare fra Arktis. Alle på denne planeten, vi bør prøve å holde vårt karbonavtrykk så lite som mulig når vi gjør noen handlinger. Men dette er egentlig ikke annerledes enn Arktis, som resten av verden.

CG: Er det noen spesiell innsats som Norge ønsker at USA skal skrive under på disse målene?

HVIS: Vi er glade for å se at du har kommet tilbake til Parisavtalen. Det er veldig viktig. Arktisk råd har tatt initiativ til å rapportere om utslipp av metan og svart karbon. Og USA er nå forpliktet til å rapportere om det. Og selvfølgelig veldig, veldig viktig, spesielt for Arktis.

CG: Generelt, når det gjelder diplomatiske bekymringer, har det blitt bedre med denne nye presidenten fra Norges perspektiv?

HVIS: Norge har et veldig sterkt forhold til USA, og det går mange århundrer tilbake. I dag møtte jeg det norske samfunnet. Jeg ble virkelig overrasket over hvor mange nordmenn som er her i Alaska, forholdet vårt går tilbake og de er så sterke. Vi samarbeider godt med enhver administrasjon i Det hvite hus. Kjernen i vårt forhold er sikkerhetspolitikk, og vi er begge grunnleggere av NATO. Ledelse Vi har uansett et godt forhold til USA. Gjennom denne administrasjonen har vi også et viktig samarbeid om klimaspørsmålet, og selvfølgelig er vi veldig glade for det. Vi diskuterer også andre globale spørsmål med den nye administrasjonen, for eksempel globale helseproblemer.

CG: Når det gjelder sikkerhetsspørsmål og NATO, er det bekymring mellom de to landene om Russlands ekspansjon i Arktis?

HVIS: Vi ser den militære strukturen på russisk side. Selvfølgelig må vi holde styr på det. Jeg vil si at Arktis fortsatt er rolig og velstående og forutsigbart. Og det er viktig at vi holder det slik. Jeg tror du har tre grunnpilarer for å beholde det slik. Den første er å respektere folkeretten. Arktis er underlagt folkeretten, spesielt maritim lov. Deretter det andre internasjonale samarbeidet. Spesielt hos oss i Arktisk råd. For det tredje, å kunne administrere ressurser på en konsekvent måte. Så langt har det fungert bra.

CG: Dette er et helt annet spørsmål, men visste du at norske hundekjørere vinner løp som Idrod i Alaska? Hva synes du om det?

HVIS: Det er et stort spørsmål. Jeg tror vi og Alaska har mye til felles. Vi elsker friluftslivet. Vi er tøffe mennesker. Vi er i stand til å takle kulde og mørke, jeg er ikke overrasket over at nordmennene vant løpet.

CGDessverre for Alaskanerne vil ingen bli overrasket over at de fortsetter å vinne

HVIS: Du kan snakke om langrenn eller hoppbakke hvis du vil. Vi deler lignende interesser.

CG: Hvem skal jeg spørre om du synes du er de beste skiløperne, Alaskan eller nordmenn? Men jeg tror jeg vet hva du vil si.

HVIS: Jeg hørte at du har mange bakker her, og du gjør mye langrenn. Jeg tror at livet utenfor er en lettelse for mange av oss, spesielt under epidemier, når sjansene våre for å møte hjemme er lave. Møt ute og gå tur sammen. Dette er en god mulighet for oss.