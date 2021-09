Norsk festivalsjef sparket i #MeToo -sak – skive

Norman Lebrecht 23. september 2021

Anders Bayer, en dansk musiker og professor, har fått sparken som administrerende direktør og kunstdirektør for Bergen International Festival i Norge etter en juridisk rettssak.

Bayer, 62, har stått for festivalen de siste ni årene. Han ga ingen kommentar.

I en pressemelding sa styreleder Thorhild Widwy: ‘Dette er en #MeToo -sak, vil jeg si. Å utnytte sin status i et forsøk på å oppnå et personlig forhold er uakseptabelt. Vi har sett mange eksempler på dette før. ‘

Formell rapport her:

Styret for Bergen International Festival ble privat 3. august 2021 for en ekstern påstand fremsatt mot direktør Anders Bayer. Med tanke på alvoret i innholdet i påstanden, bestemte styret seg for å starte en ekstern etterforskning. Styret involverte advokatfirmaet Hjord for å gjennomføre etterforskningen.

Hjord 2021 leverte sin rapport til styret i september 2021. Rapporten er sikkerhetskopiert av kilder, inkludert tekstmeldinger, e -postmeldinger og meldingsmeldinger fra hendelsestidspunktet.

Rapporten bekrefter innholdet i påstandene. Av hensynet til fornærmede vil styret avstå fra å gi ytterligere detaljer om hendelsene.

Styret har foretatt sin vurdering på grunnlag av resultatene av faktaarapporten. Rapporten sier at direktør Anders Bayer brukte sin posisjon til å fornærme et personlig forhold. Bergen er ikke en individuell ansatt på et internasjonalt arrangement.

Som et resultat har styret ingen tillit til Anders Bayer som administrerende direktør på Bergen International Festival og er valgt til å si opp arbeidsavtalen.

I samsvar med Bayers arbeidskontrakt, signert i 2012, krever oppsigelsen hans umiddelbare fratredelse, hvoretter han får 12 måneders lønn. Dette er maksimalt 1,9 millioner kroner.

“Navnet Bergen har fungert som en viktig kunstnerisk leder for den internasjonale festivalen, som leder oss til et arrangement som har tiltrukket og inspirert publikum. Derfor vil jeg takke ham for hans bidrag de siste ni årene. Formann Thorhild Widwy .