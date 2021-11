Norsk filminstitutt støtter fire nye filmer

03/11/2021 – Nasjonalinstituttet støttet prosjektene til to etablerte filmskapere, Bård Breien og Jens Lien, og to nye talenter, Kaveh Tehrani og Johanna Pykkö.

De Norsk filmselskap Har annonsert støtte for fire nye langtidsprosjekter. I dette tilfellet er byråets produksjonstilbud 38,9 millioner norske kroner (omtrent மில்லியன் 4 millioner).

Selskapets direktør sa om de utvalgte prosjektene, Kersty Moe, Said: “Med denne finansieringen har vi gitt vår støtte til to nye og to erfarne regissører for å produsere fire veldig sterke og mangfoldige prosjekter. Vi håper at disse fire historiene vil nå et bredere publikum og bringe flere folk til kinoene.”

Første støtteprogram Lytte Ovenfor!, Led Kaveh Tehrani Og produsert Motlis A.S. (11,5 millioner norske kroner / 1,181 millioner). Basert på den norsk-iranske filmskaperens innledende innslag Coolris sheriffRoman med samme navn, og skrev Erland Low Og Nora Landsvei. Den følger 15 år gamle Mahmood, som i sommerferien måtte tåle store prøvelser som bror og sønn i en pakistansk familie.

Det andre prosjektet, implementert for første gang Johanna Pico Og iscenesatt av Oslo Pictures AS, 5.915.758 norske kroner (608.000) produksjonskonsesjon. Ebb Med fokus på den navngitte 18 år gamle jenta. En natt møter hun en kjekk mann som har mistet hukommelsen og later som han er kjæresten hans.

Det største tilskuddet (13 millioner norske kroner / € 1,335 millioner) gikk. Fugl BreinS Havna. Produksjon Mybo Film A.S., Filmen forteller historien om to brødre – en av norgeshistoriens største boksere, men han kan ha vært kjent som fetteren til en av landets største bankranere. Tidligere har Bryan jobbet med flere TV-serier og innslag Detektivbyer (2013) og Kunsten å tenke negativt (2006).

Endelig, Jens LyonS Joes arbeid 8,5 millioner norske kroner (€ 873 000) ble donert. Arrangert av Einar Drama AS, har dette innslaget blitt beskrevet som «dystopisk komedie og en fremtidsvisjon som gjør roboter ubrukelige». Lyon er mest kjent for sin første film, Johnny Wang (2003), også Plaget mann (2006) og Norges sønner (2011)