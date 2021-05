Norsk formuefond ber japanske styrer om å øke mangfoldet og uavhengigheten

Norges Sovereign Wealth Fund har krevd at endringer i Japans retningslinjer for eierstyring og selskap inkluderer større krav til uavhengighet og mangfold.

Norges Bank, intern forvalter av Oslos Government Pension Fund Global, sa i et eget brev til Investment Management. Financial Services Authority of Japan Og dette Tokyo børs Ved utgangen av 2020 hadde den investert 76,2 milliarder dollar i 1499 japanske selskaper. Per 31. mars diskuterte forvalterne av fondet, som har eiendeler på 11,03 billioner norske kroner (29 1,29 billioner), endringer i Japans FSA-retningslinjer. Aksjemarkedsråd om investor- og selskapsinvolvering og endringer i landets bedriftsledelsesindeks.

“Vi mener det er nødvendig å beskytte og fremme fondets langsiktige økonomiske interesser gjennom beskyttelse av minoritetsaksjonærer gjennom god eierstyring og selskapsledelse,” sa brevene.

I et brev til FSA fremhevet NBIM-ledere viktigheten av styrets uavhengighet, styrestruktur, utnevnelsesprosessen og konsistensrapportering som fire saker for økonomi og ledelsesinvesteringer i det japanske aksjemarkedet.

Det kom med en rekke anbefalinger for hvert bekymringsområde, selv om det har blitt notert en gradvis økning i uavhengighetsnivået i japanske styrer siden retningslinjene ble introdusert i 2018.

FSA anbefaler i sine reviderte retningslinjer at minst en tredjedel av selskapene som er notert på Japans hovedmarked, har uavhengige styremedlemmer. NBIM mener imidlertid at flertallet i gruppen over tid vil bli oppmuntret til å forbli uavhengig i tråd med global best practices.

NBIMs anbefalingsliste oppfordret til “hensiktsmessig likestilling” med høyt mangfold av ferdigheter og bakgrunn.

Brevet ønsket også anbefalingen om å forbedre dialogen mellom interessenter og selskaper velkommen. “Gjennom årene har vi sett japanske selskaper stadig mer villige til å engasjere seg med aksjonærer, og vi gleder oss over direkte involvering med uavhengige styremedlemmer, spesielt i selskaper der styrelederen er administrerende direktør,” heter det i brevet.

Det andre brevet, skrevet til Tokyo Stock Exchange, vurderer råd om endringer i Japans konsernledelsesindeks, som ble introdusert i 2015.

I tråd med kravene til styremedlemmers frihet og mangfold, kan alle selskaper gjøre koden mer effektiv ved å rapportere mot standardene på engelsk, som vil bli utgitt før det årlige aksjonærmøtet. ”

“Dette vil gjøre det mulig for oss å vurdere selskapenes egen rapportering når vi tar våre beslutninger om stemmegivning og når vi er i kontakt med japanske selskaper,” heter det i brevet.

Begge brevene ble signert av administrerende direktør og compliance officer Karen Smith Ihenacho og seniorøkonom Peter Alexis Vegerich.