Norges Sovereign Wealth Fund utvider rekrutteringsnettet til å omfatte ikke-statslige høyskoler, ettersom det søker et lyst sinn for å beskytte sin portefølje på $ 1,3 billioner fra de voksende kreftene til hackere.

Nikolai Tanzen, administrerende direktør i det Oslo-baserte fondet, sier at han av og til tar telefonen “som en del av rekrutteringsprosessen for å” oppmuntre gode kandidater til å søke. Han sa at angrepene på finans var “mer og mer sofistikerte. Kreftene vi er imot er enorme.” “Det er mye penger i dette fondet, så det er et uvurderlig mål.”

Fondet så en kraftig økning i angrep i fjor. I 2020 forsøkte hackere å omgå systemene sine mer enn 1000 ganger, noe som indikerer at det var mer enn det dobbelte året før. Sa Tanzen i et intervju. Han sa cybersikkerhet var “veldig viktig for økonomi”.

Den 54 år gamle konsernsjefen sier at han også er interessert i å snakke med såkalte etiske hackere. Men disse midlene berører ikke personer med kriminell historie, uansett hvor smarte de er, sa han.

Fokuset på cybersikkerhet har fått midler til å revurdere noen av de tradisjonelle rekrutteringskravene. “Generelt er vi mer åpne enn noen gang før,” sa Ada Magnus, leder for menneskelige ressurser. “Utdannelse og formelle krav er enda viktigere for oss,” søkere kan ikke forventes å ha universitet eller høyskoler som generelt er pålagt å krysse screeningprosessen.

Norgas Bank Investment Management – den interne forvalteren av Government Pension Fund Global – har allerede ansatt mennesker i Singapore og New York som er “selvlærte i praksis, uten riktig utdannelse”.

“De har nøyaktig tankegangen og holdningen vi leter etter,” sa han. “Vi håper dette vil gjøre opp for mangelen på formell utdanning.”