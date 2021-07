Jeremiah Hobbes var en av de første norske bosetterne. Han kom hit og begynte å ødelegge land i Nord-Norge og trodde han var i Rustfield. Han visste at han faktisk kjøpte Cummings; Hans barnebarn Wellington Hobbs er i sentrum for denne historien.

Wellington ble født 25. desember 1844. Foreldrene hans var Jeremiah Wellington Hobbs og Fannie O. Grønt blad. Familien bodde i en landsby på hjørnet av Main Street og Greenleaf Avenue. Med borgerkrigen startet Wellington i 1. regiment Maine Volunteer Militia, ledet av den norske kapteinen George L. Skrellledet selskap G. 17 år gammel ble han innlagt i Portland 3. mai 1861 for tre måneders innleggelse. Han ble oppført i tilleggsrapporten som musiker.

Vi må tenke på ordet musiker nærmere. Det er ingen indikasjoner på at Hobbes hadde musikalsk trening eller naturlig evne i dette området. Selv om ekte brassband er tilknyttet noen selskaper, er musikere i borgerkrigen ofte trommeslagere. Det virket som om det eneste som trengs var viljen til å lære eller prøve å være en trommeslager. De fleste trommeslagere var unge gutter, noen under 12 år. Trommeslagere ble brukt til å videreformidle ordrer i kamp, ​​for å opprettholde et jevnt tempo under marsjen, for å gi underholdning og for å øke moral. Mange lærte på jobb og var veldig dyktige.

Wellington Hobbs var mer enn en trommeslager. Han er en dedikert soldat. I august 1862 vervet han seg på nytt med det 17. Maine-regimentet, hvor han ble tildelt Kearney-medaljen for tapperhet. Utnevnt til korporal i selskap G, ble han senere forfremmet til sersjant. Da han ble forfremmet til H-selskapet ble han forfremmet til 2. løytnant og senere til 1. løytnant. I det håndskrevne dokumentet fremgår det at i løpet av sin tid med Maine på 17, trodde det gode folket i Norge at Hobbes fortjente et besøkshjem og gikk med på å bidra til å “betale tilbake utgiftene til hjemmet og hæren.” Bidragene varierer fra 25 mynter til fem dollar. Bidrag virker kanskje ikke så mye, men på den tiden var en dollar en god dags lønn.

Den 17. Maine ble høyt aktet, og det ble tatt initiativ til kansler, Gettysburg, Forest-kampanjen og til slutt beleiringen av Petersburg. Det var i Petersburg, to måneder og et døgn før 20-årsdagen hans, at 1. løytnant Wellington Hobbs ble skutt i hjel mens han hadde vakttjeneste. Datert 27. oktober 1864. Dagen etter mottok han dokumentene for forfremmelse til kaptein. Liket hans ble returnert til Norge for begravelse med militær heder.

9. april 1865, ved Apomotox, Virginia General Robert E. Lee General U.S. Overgav seg til Grant, og den amerikanske borgerkrigen avsluttet offisielt. Den siste kampen var i Petersburg, Virginia, 37 kilometer fra delstatshovedstaden Richmond. Petersburg var befestet med forter fordi det var sentrum for en stor jernbane, som ga forsyninger og kommunikasjon til konføderasjonen. Generell

Grant hadde et område omgitt av 100.000 unionstropper, mens Lees styrke var 50.000. Det totale tapet av menneskeliv i denne krigen er estimert til nærmere 80.000.

