Norsk huseier klager over overdreven konstruksjonsstøy 24/7

NORGE – En søt gateboer fortalte velgerne torsdag at han var frustrert over en nabo som kjører maskineri, traktorgraver og andre anleggskjøretøyer hele natten.

Han ba gruppen hjelpe ham med å få lettelse slik at han kunne glede seg over eiendommen sin igjen.

565 Sweet St. Luke sendte et brev til byen Cory og henvendte seg til velgerne torsdag kveld. Han sa at handlingene til nabo Jason Shears, som driver Pleasant Hill Property Services, som Cory beskrev som et boligområde, har forstyrret nabolaget.

“Dette trekket over gaten har nå blitt en hel virksomhet med å lage støy 24/7 for å stoppe kjøretøy fra ekstra plass, noe som fortsetter å forstyrre familiens liv og søvn,” skrev Cory i et brev til byen. “Lastebiler er konstant parkert, lastet / losset på gaten, og blokkerer trafikk hele døgnet. Fast zoom / store laster blir levert. Store industrimaskiner brukes for å laste og losse disse artiklene. Fra sikkerhetskopieringsfunksjonene til disse kjøretøyene. til konstant ulykke, støy og veldig høy lyd. “

Cory, som har bodd i hjemmet i 15 år, sa at det var et rolig nabolag som tidligere var fylt med boliger, før Shears utvidet og utviklet eiendommen til en “base for utgravning, kjøretøy og byggemateriale.”

Han prøvde å snakke med naboen om støyen til enhver tid på dagen og natten, men sa at den ble kastet i ansiktet hans av enda mer støy og trusler om utvidelse.

“Jeg hater å tro at jeg vil bo i en konstruksjonssone resten av livet,” sa Cory.

Norge har imidlertid ingen belte og ingen støy. Styremedlemmene var sympatiske

“Jeg vet ikke hva komiteens autoritet er,” sa selector Ryan Lorraine.

Styret sa at de ville vurdere alternativene, som kan være mindre. En beboer spurte hva som var nødvendig for å samle signaturer for en støyordre.

I annen virksomhet

I et annet tilfelle godkjente styret en øl- og vinlutlisens for Cafe Nomad og en øl-, vin- og brennevinlisens for BBQ & Grill i Smokin ‘Daves bakgård. Styret godkjente også en pino / bingo lisens for Stone-Smart American Legion Post 82 på Main Street. Disse spillene finner sted mandag 21. juni kl. 16.00.

Adam Def, fra Titan Energy, snakket med panelet om dets preferanser for solenergi. Titan fungerer som megler og fungerer som et godt team for kommuner for å vurdere alternativene for solenergi.

Bysjef Dennis Lajoy sa at han ikke hadde bedt komiteen om å iverksette øyeblikkelige tiltak, og la til at han bare utforsket alternativer og ønsker å oppdatere komiteen om saken.

