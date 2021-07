Norsk kvinnehåndballlag for kvinner bøtelagt for ikke å ha på seg bikinibunn

Det norske håndballaget for kvinner har fått bot for å ha på seg shorts i stedet for bikinibunn på det europeiske mesterskapet i strandhåndball.

European Handball Federation (EHF), spillets styrende organ, har bekreftet en bot på 1 500 (1, 150 (eller 9 9 129,50) per spiller) for “upassende klær”.

Norske idrettsutøvere bruker shorts under bronsemedaljekampen mot Spania i Varna, Bulgaria.

Brudd på reglene på grunn av reglene som sier at kvinner må ha bikinibunn når de konkurrerer.

En uttalelse fra det styrende organet uttalte: “Disiplinærkommisjonen for ferskenhåndball Euro 2021 har behandlet en sak om upassende påkledning.

“I søndagens bronsemedaljekamp mot Spania spilte det norske laget med shorts som ikke fulgte reglene i IHF Beach Handball Rules,” sa EHF i en uttalelse.

Norges håndballforbund (NHF) kunngjorde at de betalte bøter til spillerne sine og støttet spillerne sine i et innlegg til lagets Instagram-side.

“Vi er veldig stolte av disse jentene som skal delta i EM i strandhåndball,” heter det i uttalelsen. “De løftet stemmen og fortalte oss at nok var nok.

“Vi er Norges håndballforbund. Vi står bak deg og støtter deg. Vi vil fortsette å kjempe for å endre de internasjonale klesreglene slik at spillerne kan spille i behagelige klær.”

NHF-president Carey Khair Leo fortalte tidligere til AFP at spillerne hans burde ha mer “fritt valg” enn antrekket: “Det skal være et fritt valg innenfor en standardisert ramme.”

“Det viktigste er utstyret som utøverne er komfortable med.”

Regler for styrende organ er som følger: “Kvinner skal ha på seg en bikini der toppen skal være en tettsittende sports-BH. Bunnsidene skal ikke være mer enn ti centimeter. ”

Mannlige idrettsutøvere er pålagt å bruke “tettsittende tanktopper” og “ikke for baggy” og “10 cm over kneet” shorts.

Det fortalte også norske Katinka Haldwick til norske medier N.R.K. Beslutningen om å bruke shorts i stedet for bikinibunn var “veldig vilkårlig” og de “følte seg truet av reglene”.

“Folk heiet på oss fordi vi hadde problemer med å gå foran så mange lag. Ikke alle lag kan betale slike bøter,” sa Holdwick.[Handball] Ikke et eksklusivt spill, men et altomfattende spill. ”