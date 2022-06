Norsk Nasjonalmuseum: Bestig den europeiske kulturplattformen

Lørdag 11. juni 2022 åpnet Norsk Nasjonalmuseum dørene. Området og størrelsen på samlingen er umiddelbart et av de største museene i verden.. Arrangementet, som fremhever dens nasjonale betydning, markerer Oslos inntog på den internasjonale kulturscenen.

Å kombinere fire ulike museer på ett sted har vært en utfordring for Oslo Rådhus i snart tjue år. Som en juridisk enhet ble Nasjonalmuseet opprettet i 2003. Det er et resultat av en sammenslåing mellom Nasjonalgalleriet, Kunst- og designmuseet, Arkitekturmuseet og Museet for samtidskunst. Dens størrelse i dag konkurrerer med Louvre i Paris, Riljskmuseum i Amsterdam eller Guggenheim-museet i Bilbao.

Et utvalgt prosjekt

Så samlingen samler over 400 000 kunst, arkitektur og design. Det gjenspeiler en enorm nasjonal arv. For eksempel er det en populær versjon Hyle Av Edward Munch. Museet er åpent for verden og skapelsen: malerier av Mattis og Picasso som gnider skuldrene med kjolen som ble båret av Kim Kardashian. Overraskende … dette prosjektet er virkelig komplett og vitner om ønsket om energi gjennom den primære funksjonen til et museum, nemlig bevaring av verk. Men fra første stund peker kritikere på underrepresentasjonen av kvinner og stammekunstnere.

I denne samlingen er 6500 verk utstilt, samt midlertidige utstillinger. De er delt inn i tre områder. Den første handler om kunst fra antikken til i dag; Den andre er dedikert til samtidens skapelse; Endelig vert for de siste utstillingene. Den første tredjedelen hyller museets røtter: «Scandinavian Design and America» ​​er virkelig interessert i utvekslinger mellom Skandinavia og USA for å høre hva skandinavisk design egentlig betyr.

Når kultur og miljø forstyrrer

Mer enn 54 600 m2 plass, mer enn 13 000 m2 er dedikert til utstillingsområdet. Bygget, grått, glatt og nøkternt, er et resultat av åtte års bygging og er ikke enstemmig. Det kan faktisk sammenlignes med et fengsel eller sykehus uten vinduer. En dristig innsats? La oss si ganske ensartet. Oslos offisielle reiseside forklarer » Prosjektets spesifikasjoner understreker arkitekturens verdighet og lang levetid fremfor sensasjonaliteten. Museet er designet for å være en ren, solid bygning som smelter respektfullt inn i omgivelsene og eksisterende landemerker som Oslo Rådhus og Aghers festning. Designet av Kleihues Schuwerk, ligger det i Aker Brygge-distriktet ved kysten av Oslofjorden, et av de vakreste stedene i byen. Hovedmaterialene er eik, bronse, marmor, skifer og kalk: dette er slitesterke materialer som illustrerer museets ønske om å minimere karbonavtrykk.

Men som ingen andre steder ligger økologisk tenkning svært nær norsk kulturpolitikk. Til offentlige myndigheter, art » Det er en integrert del av vår kulturarv og identitet og en del av den overordnede forvaltningen av miljø og ressurser. Derfor hører forvaltningen av riksantikvaren inn under Klima- og miljødepartementet. Den legger hovedlinjene i kulturpolitikken. Hvert distrikt er ansvarlig for å sikre vedlikehold og administrasjon av de verneverdige stedene og monumentene, fra et konsistent perspektiv som tar hensyn til og respekterer tilstedeværelsen av urfolk. Ifølge Nasjonalmuseet passer valget av arkitektur som støtter lang levetid rett inn i problemstillingen. Så dette selskapet er et symbol på norsk politikk.

Bli med i sirkelen av verdensbyer …

De generelle målene ligger imidlertid utenfor den nasjonale rammen. Effekt, Oslo-ordfører Raymond Johansson tok ledelsenKraftrehabiliteringsprosjekt » Byen Fijord«, Med sikte på kulturell revitalisering av byen. Selv om Norges internasjonale kraft i stor grad er basert på hydrokarboner, er landet kulturelt skjult av Sverige og Danmark.

Dette er grunnen til at byen har gjennomgått store urbane og arkitektoniske endringer i femten år. Et nytt operahus ble født i 2008, fulgt av Lærerbiblioteket i 2020, New Munch-museet i 2021 og til slutt Nasjonalmuseet. Med disse nye selskapene håper Norge å slutte seg til kretsen av europeiske – globale – kulturelle metropoler. En slik plan kan sammenlignes med den som eksisterte da UAE Louvre Abu Dhabi ble født.

Når du etablerer sterke relasjoner med mennesker

Samtidig bekrefter det splitter nye selskapet sitt primære mål om å knytte sterke bånd til nordmennene. » Vi ønsket å gjøre dette til en møteplass for alle sosiale lag. Du kan komme for å lese, delta på konserter, delta på et møte eller drikke kaffe og lese en bok Sier markedsdirektør Tord Krogtoft. Derfor et sted for kommunikasjon og utveksling dedikert til det nasjonale folket. Årsakene er ideologiske, men ikke økonomiske. Byggingen av bygget, 600 millioner euro, ble nesten utelukkende finansiert av staten – derav nordmennenes skatter. Museet føler seg forpliktet overfor publikum til å kreve æren for sin eksistens.

I følge turiststedet Besøk Norge, Nordmenns kulturelle praksis er hovedsakelig knyttet til en nasjonal arv. fra dette,» De mest besøkte museene i Norge er museer som viser frem den unike kunst og håndverk fra norsk kultur og tradisjoner fra vikingtiden til Edward Munch. De to andre aktuelle utstillingene ligner denne tradisjonen. Først, «Øst for solen og vest for månen» handler faktisk om malere Eric Verneschild og Theodore Kittelsen fortalte norske historier på 1800-tallet. Sekund, «Jeg kaller det kunst», det reiser sosiale spørsmål om hva kunst er, hva den ikke er, grensene og identiteten mellom de to, demokrati, medlemskap, nasjonalitet. Museet spør også sine besøkende om deres arv og tradisjon.

I publikums øyne er det også et spørsmål å skape en flyktig presentasjon av verk. Hvis betydningen deres er permanent, utvikler måten vi oppfatter dem på. Av disse er museumsprosjektet det mest energiske. Det forventes én million besøkende per år – til sammenligning tok Louvre imot 2,8 millioner i 2021. Etter to års forsinkelse på grunn av en epidemi, åpner dette store selskapet endelig dørene: et must-see når du besøker Oslo.

Utstilling: Nasjonalgalleriet i Oslo, nå en del av Norsk Nasjonalmuseum, CC © Bjørn Erik Pedreson.