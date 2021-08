Norsk oppstartselskap lanserer sine første internasjonale ruter

Norges flygeblad lanserte innenlandsflyvninger i juni 2021. Flygende



To måneder etter lansering av innenlandsflyvninger i Norge, har norsk oppstart Flyer utvidet sitt rutenett til tre steder i Europa.

21. august lanserte Flyer regelmessige flyvninger fra Oslo Cartermon flyplass (OSL) til Alicante i Spania og Malaga og Nice i Frankrike.

Alicante og Malaga er begge mangeårige favoritter blant skandinaviske reisende. De nye helgerutene vil konkurrere direkte med SAS og Norge, selv om de to nåværende flyselskapene vil reise oftere.

For eksempel flyr Norge daglig til Malaga, mens Flyer bare flyr på lørdager og søndager.

Flere reisebehov i Europa

Flying CEO Tonje Wickstrom Frislit Flygende



Flyr -sjef Tonje Wikstrøm Frislid sa at det var et “økende ønske” fra nordmenn som ønsker å reise til destinasjoner i Middelhavet.

Norges vaksinasjonsprogram har fått fart de siste ukene, og nesten halvparten av de voksne er nå fullstendig vaksinert.

Selv om det ikke er et EU -medlem, er Norge fullt integrert med EUs regjeringspass, noe som betyr at fullt vaksinerte innbyggere i Norge kan reise til og fra andre europeiske land uten behov for en isolasjonsperiode.

Nye innenlandsruter er kunngjort

Flyer lanserte to nye ruter for å konkurrere med Norges to travleste flyselskaper, SAS og Norwegian: fra Oslo til Bergen og fra Oslo til Trentheim.

Før utbruddet opererte de to flyselskapene opptil 30 daglige avganger mellom seg på hver rute mellom hovedstaden og de to neste store byene i Norge.

19. august, kunngjorde Flyer Kvartalsrapport NOK rapporterte tap på 87,4 millioner dollar (9,9 millioner dollar) i første halvår. Dette inkluderer imidlertid bare 250 000 kroner (28 000 dollar) i inntekter fra endagsflyvninger den siste dagen i juni.

Med en kontantsaldo på 515 millioner kroner ($ 58 millioner dollar) ved starten av virksomheten, beskrev flyselskapet solid sin økonomiske stilling.

Flyer ble lansert 30. juni med ruter fra Oslo til tre nordlige destinasjoner: Tromsey, Evans og Bodo. Frislitt sa at han var “veldig fornøyd” med responsen fra passasjerene så langt.