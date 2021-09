Norsk politi beslaglegger nesten 100 gjenstander som er meldt savnet fra Irak

Norsk politi beslaglegger mesopotamiske artefakter i Sørøst -Norge.

Myndighetene sa fredag ​​at kileskriftstabletter og andre antikviteter ble beslaglagt fra det gamle Mesopotamia. Eksperter utforsker nå materialer for å bestemme deres pålitelighet og mulige utseende. AFP melder at den irakiske regjeringen har sendt en forespørsel om gjenoppretting til det norske kulturdepartementet.

“Totalt er det beslaglagt rundt 100 objekter av betydning for den globale kulturarven,” sa den norske kommisjonen for etterforskning og påtale av økonomisk og miljøkriminalitet. Rapportere.

Rapportene sa ikke hvem artefakter ble beslaglagt eller hvordan de ble smuglet til Norge. En talsmann for politiet Fortalte Reuters At gjenstandene var en del av en privat samling og at det ikke var tatt opp noen straffesaker.

Da det irakiske nasjonalmuseet i Bagdad ble plyndret i 2003, forsvant 15 000 mennesker og tusenvis av gjenstander ble plyndret fra irakiske museer midt i kaoset i USAs invasjon.

Bagdad beskrev massiv retur av plyndrede skatter da irakiske tjenestemenn forrige måned sa at 17 000 gjenstander var returnert fra USA, mange av dem til underholdningslobbyen. Som en del av et oppgjør i 2017 med justisdepartementet, har kunst- og håndverkskjeden blitt enige om å miste samlingen, som inkluderer den 3500 år gamle leiren “Gilgamesh Dream Tablet”.

I oktober i fjor kunngjorde den britiske regjeringen at den ville returnere nesten 5000 gjenstander som ble gravd ut av et team av britiske arkeologer på begynnelsen av 1900 -tallet. Returen inkluderte en 4000 år gammel sumerisk tallerken, som ble oppdaget av museeksperter i mai 2019 for salg av en online auksjonarius.