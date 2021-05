Norsk regjeringsvaksine for permanent å fjerne AstraZeneca-skudd fra prosjektet

Norge vil fjerne AstraZeneca PLC sa at landet ville ha en liten innvirkning på den nasjonale vaksine-tidslinjen på grunn av risikoen for sjeldne blodpropper fra Govt-19-vaksinasjonsprogrammet.

“Regjeringen har bestemt at AstraZeneca-vaksinen ikke skal brukes i Norge, ikke engang frivillig,” sa statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse onsdag.

Statsministeren fortalte reportere at Johnson & Johnson-vaksinen kunne avvikles og gis på frivillig basis. Regjeringen har også besluttet å begynne å vaksinere unge mennesker og vurderer å omfordele høyere doser til kommuner med høye infeksjonsnivåer.

Regjeringen beordret i forrige måned et ekspertpanel for å undersøke effekten av de såkalte AstraZeneca og Johnson & Johnson virusvektorene. Etter det Norsk institutt for folkehelse sa at Astras skudd ikke skal brukes fordi det er forbundet med “sjeldne og alvorlige tilfeller av lave blodplater, blodpropp og blødning”. Tidligere denne uken anbefalte selskapet også at Johnson & Johnson ekskluderte jabs.

Lengre

Både europeiske og britiske legemiddelregulatorer sa at de fant en sammenheng mellom Astra-vaksinen og blodpropp, men sa at fordelene oppveier risikoen. I de fleste vesteuropeiske land har selskapets vaksine begrenset bruk for eldre, mens Astra ofte blir reetablert uten restriksjoner i Øst-Europa. Danmark har redusert Astra fra vaksinasjonsprogrammet.

Norge suspenderte opprinnelig Astra 11. mars etter rapporter om blodpropp i flere land. Etter antall lokale dødsfall knyttet til vaksinen startet norske helsepersonell sin egen etterforskning. En egen norsk studie har funnet at blodpropp dannes fra et syndrom utløst av Astra-vaksinen.

Landets folkehelsebyrå sa forrige måned at beregningene satte risikoen for å dø i alderen Covit-19 og mindre enn risikoen for å dø av de “alvorlige, men sjeldne” bivirkningene som fulgte Astra-skuddet. ungdom.”

Norge sier at å droppe Astra, som forventes å utgjøre en femtedel av immunforsvaret, ikke vil være en betydelig hindring.