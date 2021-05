Norsk rekorduttak fra SWF på revidert budsjett | Nyheter

I sitt reviderte budsjett for 2021 planlegger den norske regjeringen å bruke midler fra Statens pensjonsfond utland (GPFG) i år for å bekjempe den økonomiske virkningen av koronaviruset, og bringe det årlige uttaket til et enda høyere nivå.

Statsminister Erna Solberg presenterte planen i dag: “Vi styrker vår innsats for å skape flere arbeidsplasser og tilføre flere mennesker til arbeidsmarkedet gjennom det reviderte budsjettet.”

I det reviderte nasjonalbudsjettet har finansdepartementet uttalt at kostnadene for oljeinntektene i år vil være 402,6 milliarder kroner, nesten 90 milliarder kroner høyere enn opprinnelig foreslått i 2021-budsjettet i fjor høst.

Dette sammenlignes med 2020-tallene på 369,3 milliarder kroner, ifølge tall fra departementet.

“Ekstraordinær økonomisk støtteaktivitet assosiert med epidemier bidrar til økningen,” sa det.

I følge norsk finansregulering vil overgangen fra SPU til føderalt statsbudsjett over tid være ekvivalent med forventet realinntekt for fondet, som er estimert til 3%.

Det reviderte tallet for utgifter til oljeinntekter i 2021 – kjent i regjeringens regnskap som “ikke-strukturelt oljeunderskudd” – er estimert til 3,7% av fondet, opp fra 3,0% i forrige versjon av budsjettet, sa departementet.

I følge statlige tall falt Norges BNP på fastlandet med 2,5% i 2020, men med flyttingen forventes økonomien å vokse med 3,7% i år.

Finansminister John Dor Sunner sa til en pressekonferanse i morges: “Det er hensiktsmessig og nødvendig å iverksette kraftige økonomiske tiltak for å gi beskyttelse til folket og for å hjelpe selskaper i krise gjennom epidemier.”

Alternativet, sa han, var høyere konkurs og høyere arbeidsledighet.

“Bruk av oljepenger i krisetider som dette er i tråd med handlingsregelen,” sa Channer.

Men når krisen var over, sa han, måtte utgiftene kuttes for å skape rom for verdiskaping i privat sektor, for å sikre langsiktig bærekraft i Norges velferdssamfunn og for å beskytte dets evne til å takle nye kriser. Når de ankom.

“Å forvalte oljeformuen fortsetter å teste politikken og finanspolitiske rammer bare når kostnadene er høyere enn langsiktige retningslinjer,” sa Channer.

Den norske regjeringen har trukket penger fra SPU for første gang – 20 år etter landets første besøk i fondet fra petroleumsinntektene – og Norges økonomiske formuer har blitt påvirket av fallet i de globale oljeprisene.

Det året rapporterte SWFs sjef Norges Bank Investment Management (NBIM) et netto uttak på 101 milliarder kroner.

En liten mengde ble trukket tilbake i 2017, etterfulgt av to års SPU.

Imidlertid har NBIM innen 2020 uttalt at regjeringens nettouttak vil være 298 milliarder kroner.

