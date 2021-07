Norsk selskap for å utvikle teknologi for ammoniakkbunker

Landbaserte bunkere for ammoniakkbrensel (Azen fuel solutions) Lagt ut 16. juli 2021 16:33

Mens omfattende forskningsarbeid pågår for å utvikle fremdriftssystemer for skip som bruker alternativt drivstoff, er en annen viktig del av dekarboniseringsligningen etableringen av ny infrastruktur for den maritime industrien til å bruke nytt drivstoff. Et nytt joint venture i Norge, ifølge grunnleggerne, vil bygge bro over gapet i verdikjeden for ammoniakk ved å utvikle infrastrukturteknologi, produkter og tjenester for ammoniakk.

Det norske teknologiselskapet ECONNECT Energy og Amon Maritime, som ble dannet i 2019 med fokus på ammoniakk som drivstoff, lanserer det nye selskapet Assen drivstoffløsninger som skal skape fleksible bunkerterminaler for ammoniakk. Bedrifter mener at ammoniakk, som er i stand til å motta drivstoff fra skip, lastebiler og lekter når det er nedkjølt eller under trykk, kan fjerne eksisterende barrierer for drivstoffprosessering og er optimalt for ammoniakkdrevne fartøy.

Andre Risholm, administrerende direktør i Amon Maritime, sier: “Azane Fuel Solutions vil fokusere på verdikjedens bunkerområde og se tydelige samarbeid med pågående ammoniakkdrevne skipsfartprosjekter.”

Ammoniakkbunker (Azen drivstoffløsninger)

Det første prosjektet til Assen Fuel Solutions er allerede i gang. Sammen med partnere som har en verdikjede som spenner fra ammoniakkproduksjon til ammoniakkforbruk som drivstoff om bord på skip, søker prosjektet å demonstrere etableringen av et ammoniakkdrivstoffbunkernettverk for skip som en drivstoffeffektiv, sikker distribusjon, lagring, utveksling og utnyttelse av ammoniakk. Prosjektet har som mål å være verdensledende innen pilot ammoniakkbunkeroperasjoner, men søker økonomisk bistand fra Green Government FoU-tilskudd på grunn av betydelige FoU-utfordringer og initiativtaks pioner.

Opprinnelig så Azan Fuel Solutions det nordeuropeiske markedet som en tidlig adopterer av ammoniakkdrivstoff, selv om de tror at det store, internasjonale havfartmarkedet vil ha et betydelig markedspotensial når det tar i bruk nytt drivstoff.

Selskapet fokuserer både på den kantbaserte løsningen og det flytende, mobile alternativet. Den kystbaserte terminalen er egnet for industrielle havner og distribusjonssteder, og tillater direkte frakt sammen med bunkeren, eller konverteres til en bunker. Større versjoner av systemet kan også fungere som bunkerlagringsterminaler, som fungerer som bunkerfartøy. Det flytende alternativet gjør det mulig å flytte bunkerstasjonen til ankre og mange andre havner, noe som er veldig viktig for havnene å tro på de tidlige stadiene av adopsjonen før de vedtar alternative drivstoffalternativer og forbedrer infrastrukturen til fordel for å operere skip. I nye drivstoff.