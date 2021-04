Norsk selskap støtter First Gen LNG-prosjektet – The Manila Times

Norgesbaserte BW Gas Ltd har uttrykt forpliktelse til prosjektet First Gen Corp Liquefied Natural Gas (LNG) i Batangas.

Lopez-ledet selskap informerte den lokale børsen onsdag om at BW Gas har utstedt en “commitment of commitment” til FGEN LNG Corp. I november i fjor.

BW-gassavtalen fastsatte i det nevnte foretaket at BW Gas Unit BW FSRU IV Pte. Ltd. skal sørge for at “BW Paris ikke er inngått kontrakt, hverken betinget eller ubetinget, med noen person (er) (annet enn FGEN LNG) på en måte som vil forhindre at BW Paris blir chartret av FGEN LNG for å oppfylle kravene og tidsrammen av prosjektet “.

First Gen offentliggjorde etter at Department of Energy kunngjorde i helgen at de hadde utstedt en merknad om å fortsette (NTP) til Integrated Natural Gas and Liquefied Natural Gas (LNG) Storage and Natural Gas Re-Gasification Plant of Vires Energy Corp. Stasjonsprosjektet, også i Batangas.

Vires Energy har foreslått utvikling av en flytende lagrings- og gass-til-forgassingsenhet (FSRU) med en lagringskapasitet på omtrent 162.400 kubikkmeter, som skal ligge 1,6 kilometer utenfor sørøstkysten av Batangas Bay i Barangay Similong, Batangas City.

Departementet for energi indikerte at VECs FSRU er et omgjort LNG-tankskip, BW Paris, bygget i 2009 med en ombyggingskapasitet på 3 millioner tonn per år (MTPA).

Men First Gen presiserte at DOE-pressemeldingen ikke kan være korrekt siden BW FSRU IV fikk BW Paris med FGEN LNG.

BW Gas Limited mottok innledende henvendelser angående BW Paris fra forskjellige selskaper, inkludert noen filippinske selskaper, inkludert parter som hevdet å representere Vires Energy Corp., men selskapets art sa at Listed på børsen gikk slike henvendelser ikke utover undersøkende forskning.

FGEN LNG inngikk tidlig denne måneden en femårs tidsavtale om charterparti med BW FSRU IV for et FSRU flytende charter som skal bygges i First Gen Clean Energy Complex i Batangas City.

First Gen sa at LNG-anlegget vil gjøre det mulig for dem å akselerere evnen til å introdusere LNG i Filippinene allerede i tredje kvartal 2022, for å betjene naturgassbehov for nåværende og fremtidige gasskraftverk fra tredjeparter og FGEN LNG. Datterselskaper.

First Gen-aksjene stengt flat på P31.05 hver onsdag.