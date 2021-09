Norsk sjakk: Karjakin beseiret Carlson

Napo Rapport vant på Armageddon

Det er ingen ubeseirede spillere i den norske sjakkturneringen som finner sted i Stavanger. President Richard Robert og verdensmester Magnus Carlsen led ingen tap i de fire første rundene, men ble beseiret for første gang søndag. Idet Carlson mister sitt tradisjonelle møte mot Sergei Karjakin, blir han beseiret av Ian Nepomniacci på Ramport Armageddon.

Med fem runder igjen, fortsetter Robert å lede rangeringen med ett poeng foran Napo. Karjakin klatret til tredje og delte fjerdeplassen med Carlson Alireza Fayrouza. Sistnevnte vant arrangementets første seier, og det var en kjempesuksess fordi han samlet 3 poeng etter å ha vunnet sitt klassiske spill mot Aryan Tari.

Fayrouza får den vanskelige oppgaven å møte Carlson, som ble skadet i sjette runde mandag, med svarte brikker, mens Robert skal prøve å øke gapet på toppen av tabellen mot spissen i sitt hvite spill.

Alireza Firuza | Foto: Leonard Oates

Karjakin 3 – 0 Carlson

Overfor mannen som utfordret ham til VM i 2016, brukte Carlson hovedvåpenet han brukte med svart i kampen mot Fabiano Caruana i 2018 – Sicilian Sweshnikov. Spillerne fulgte 17 teoritrekk, og gjentok en linje som sist ble sett i korrespondansespillet 2016.

Begge rivalene holdt troppene sine i en kompleks midtspillposisjon. På trekk 24 brukte Karjakin nesten 17 minutter før han gikk til et nivåoverføring.

24. RC6. Dukket opp om bord, brukte Carlson 8 minutter 24 … Bxc6. Deretter 25.dxc6 Rc4 26.a4Verdensmesteren møtte nok en gang en tøff avgjørelse.

Nok en gang tenkte nordmannen seg godt, og etter det han hadde vist siden kampstart, gikk han i fare 26 … Nd4 I stedet for 26 … Rxa4 (trodde Karjakin ville spille).

Fortsatte der 27.Nxd4 Bxd4 28.axb5 d5 (Motorer anser 28 … Rc5 for å være sterk) 29.Rc1 Rxc1 + 30.Bxc1 Qb6 31.Be3

Karjakin bemerket at han på dette tidspunktet allerede følte seg bedre. Selvfølgelig gikk Carlson ikke ned uten kamp fordi han fortsatte å skape problemer for motstanderen til han trakk seg 54 år gammel.

Det var en uforglemmelig seier for Karjakin, som umiddelbart kom seg etter et smertefullt nederlag mot Nepomnacchi. Russisk Anastasia Karlovic beskrev spillet:

Jeg tror han gikk til den store kampen, alt kan skje. For sin konkurransesituasjon ønsket han å kjempe, så det var normalt. Jeg mener, det kunne ha gått den andre veien – han kunne ha spilt en god kamp, ​​han kunne ha vunnet, og så ville alle si: “God slutt, høyre ende.” Så det avhenger av formen hans, kanskje i dag spiller han ikke sin beste sjakk.

Double Point War-Sergei Karjakin vs Magnus Carlsen | Foto: Leonard Oates

Nephrombia 10 – 1 forhold

Etter å ha signert en trekning på 36 trekk på sitt tradisjonelle møte, spilte det alltid velstående forholdet skandinavisk forsvar på tiebreaker. Begge kongene var i sentrum – svart infiltrert med dronningen hans.

Deretter 20.RH3, Bestemte Robert seg for å gi fra seg dronningen for et tau og et stykke 20 … Nxd2 21.Rxh2 Nf3 + 22.Kd1 Nxh2 – Mindre alvorlig 20 … Qc7 var også spillbar.

Fortsatte forenklinger fortsatte, og snart stoppet rivaler med dronningen og biskopen, og seks soldater på hver side.

Systemet foretrekker hvitt, men Napo måtte jobbe hardt for å få hele poenget fordi Rapord trakk seg på det 69. trekket.

Ian Nefomniacci og Richard Robert. Foto: Leonard Oates

Firouzja 3 – 0 தாரி

Kampen mellom de to unge spillerne på banen nådde en anspent midtstillingsposisjon etter 24 trekk.

Fayrouza og Tari kom fra to gjentatte trekk med Be3-Qc7. Her, imidlertid, i stedet for en rask uavgjort, holdt Firuza kampen levende 25.K1. Motorer anbefaler 25 … Bc4 som den beste erstatningen, som Tari savnet (som Han innrømmet senere) – Han så bare 25 … Ng6

Hvit er nå i en bedre posisjon 26.Qxe8 + Rxe8 27.Rxe8 + Kh7 28.Re2

Black åpnet knappen på sin ridder 28 … kg 8, Og så 29.P3 Han gjorde en feil 29 … c5 (29 … Qa6 var bedre). Firuza oppdaget 30.RT1QC631.Rød2, Svart angrep på lys-firkantet diagonal er ikke farlig fordi hesten beskytter h1, mens White kan ødelegge motstanderens posisjon på d-filen.

31 … Bxg2 + 32.Kh2 Bf3 33.Rd8 + Kh7 34.R1d6 Qc7 35.R6d7 Qc6 36.Rxf7 Og Tari trakk seg.

Nivåer etter runde 5

Spiller Spill Poeng Richard Report 5 9½ Ian Nepomniacti 5 8½ Sergei Karjakin 5 7 Magnus Carlson 5 6 Alireza Ferozza 5 6 Ariske Tari 5 3

