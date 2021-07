Norsk sjømatavdeling bør ta grep – Fish Farmer Magazine

Sjømat, en industriell arbeidsgiverorganisasjon, har støttet regjeringens nye fiskeristrategi og beskrevet den som ambisiøs. Men det sier industrien er opptatt av å komme videre og ber myndighetene ta ytterligere skritt for å nå strategiens mål.

Fiskeriminister O’Donoghue Inglebriksen avduket sin 10-15 år lange handlingsplan med tittelen Hav av muligheter Forrige uke. Regjeringen har satt et nasjonalt produksjonsmål på fem millioner tonn laks og ørret innen 2050.

John Arne Grottom, direktør for Seafood Norway Fisheries, sa: “Norge er verdensledende innen fiskeri, og vi er glade for å se regjeringens ambisjoner og ambisjoner.

Hav av muligheter Dette er viktige nyheter for alle som er interessert i veksten i sjømatnæringen. “

“Vi føler at det er bred politisk enighet om disse målene,” sier Krattam. Men han ønsket at budskapet skulle være mer overbevisende.

Han mente at den økende globale etterspørselen etter sunn matproduksjon fra havet gir muligheter for Norge å møte. Men han advarte om at internasjonal konkurranse i fiskerisektoren fortsetter å øke.

Grottom understreket: “Nettopp derfor er vi utålmodige. Fiskerisektorens suksess skyldes et godt samarbeid mellom næringslivet, tjenestemenn og forskningsmiljøet. Å sikre et godt samarbeid i fremtiden er uvurderlig. Vi er ivrige etter å vise deg veien. “

Til tross for den klare retningen gjenstår det viktigste arbeidet å gjøre, sa Krattam.

Som forventet ble ikke strategien ønsket velkommen av noen miljøgrupper. Live Cleveland, en talsmann for dyrevelferdskoalisjonen, ba om innføring av fiskevelferd i trafikklysprogrammet, og sa snakket om velferd var for vag i rapporten.

Han sa at dødeligheten for laks er veldig høy både i sjøfasen og klekkeriet, og at husdyrbedriften i sin siste fiskehelserapport hadde problemer med 50 millioner merder og gårder (ikke høstrelatert).