Et nytt prosjekt er lansert i Norge med sikte på å utvikle nye løsninger ved å fremme teknologi for tilkobling til vindkraft til havs.

Ocean Grid Project – ledet av Equinox og en samling av 15 andre selskaper og forskningsfirmaer – vil fokusere på faste og flytende vindmøller nedenfor, og skape nye kabeldesign, ubåtteknologi og flytende omformere.

Videre vil treårsplanen ta for seg problemet med regelverk knyttet til markedsdesign og utvikling og drift av en havfase for å koble store marine vindparker.

Ocean Grid har også en forskningskomponent ledet av SINTEF som tar for seg spesifikke forskningsutfordringer.

“Prosjektet vil utvikle teknologien og løsningene som trengs for å lykkes med sjøvann. Dette vil legge grunnlaget for en lønnsom utvikling av sjøvann i Norge, samt teknologi som kan levere eksport og nye grønne jobber.” Sjefforsker for SINTEF sa: John Olav Dande.

Med Equinor og SINTEF, prosjektpartnere: Agder Energi, Aker Offshore Wind, Deep Wind Offshore, Hafslund Eco, Fred. Olson Renewables, Eiffel, Nexans, Acer Solutions, DNV, Benostat, ABP, Hitachi ABP, Norges teknisk -naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Oslo universitet (UIO).

Nærings- og handelsdepartementet har gitt 82,7 millioner kroner (ca. 8 millioner euro) til prosjektet gjennom det grønne prosjektet.

Ocean Grid Partners vil også bringe sine egne økonomiske bidrag til bordet, og samle inn totalt 125,5 millioner (ca. EUR 12 millioner) til utvikling av offshore nettløsninger.

“Dette prosjektet er viktig og vil skape de riktige løsningene og nye teknologiene for å gjøre lønnsomt sjøvann i Norge. Det vil legge grunnlaget for nye ideer, nye arbeidsplasser og en ny leverandørvirksomhet som kan konkurrere internasjonalt., Sa Lars Bender, Fred er ansvarlig for havbrisen. Olson er fornybar.