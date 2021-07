Norsk strandhåndballag bøtelagt for å ha på seg shorts over bikini shorts

Det europeiske håndballforbundet sitter fast i en sexkø bare få dager før OL-starten etter at Norge ble bøtelagt med 500 1500 (29 295) for å ha på seg shorts i stedet for bikinishorts på European Beach Championships.

På arrangementet sist helg på bronsemedaljekampen mot Spania i Bulgaria, valgte hele det norske kvinnelaget Lycra blue shorts og hadde svart bikinibunn gjennom hele konkurransen.

Men så fikk de lov av EHA, som bøtelegget alle de 10 medlemmene i teamet for å ha konkurrert i “upassende antrekk” og disiplinærkommisjonen idømte en bot på “150 euro per spiller, totalt 1500 euro”.

Kroppen bestemte at Norge lekte med shortsen “ikke i samsvar med reglene til den atletiske uniformen definert i IHF” [International Handball Federation] Spillregler for strandhåndball. ”

Hendelsen utløste omfattende tilbakeslag på sosiale medier, med tusenvis som fordømte EHF-operasjonen som utdatert og seksuell. Mange brukere som legger ut bilder av norske mannlige håndballspillere, som andre landslag i håndball, bruker shorts under konkurransen.

Strandversjonen av håndball blir ikke bare den tradisjonelle innendørs håndballen i OL i Tokyo 2020, den er kvalifisert og konkurrert av norske kvinner. Uniformen består vanligvis av shorts og skjorte.

Innen 24 timer etter at den britiske paralympianeren Olivia Breen klaget til en engelsk idrettsutøver etter å ha mottatt uoppfordrede kommentarer fra en tjenestemann ved National Athletics, var det opprør om at konkurransesammendragene hennes var “for korte”.

Etter avgjørelsen om å bøtelegge spillerne, påpekte Norges håndballforbund at de ville betale bøter før kampen: “Vi er veldig stolte av disse jentene som kunngjorde at de hadde hevet stemmen sin nok under EM! Vi står bak deg på NHF og fortsette å kjempe for å endre reglene for påkledning sammen., Så spillerne kan spille i klærne de er komfortable med. ”

Norske kvinner hadde bedt om tillatelse til å bytte bikinibunn for shorts før konkurransen, og uttrykte et ønske om å bruke klær som var mindre uttrykksfulle og komfortable. Lagkaptein Katinka Haldwick sa til den norske kringkasteren NRK at det å bytte fra bikinibunn til sportsshorts var en “spontan” beslutning.

Han la til at teamet var “truet” ettersom de ville bli diskvalifisert i beslutningen om å bytte klær. Med henvisning til ubehaget som noen spillere føler når de har på seg bikini-shorts, sa Holdwick: “Det skal være en inkluderende sport, ikke en eksklusiv.”