Norsk studentmateriell for familiens fødselssenter | Nyheter, sport, jobber

Norge – En norsk videregående skole viste frem sine ferdigheter som et klasseprosjekt med myke, unike gjenstander for nyfødte med en kakekrok og tråd.

For sitt 20-timers program opprettet Bobby Dub omtrent 40 “Snik inn” Tepper og 25 sett med nyfødte / premium hatter og riperfrie hansker må leveres til Family Birth Center på Dickinson County Healthcare System i Iron Mountain.

Norsk-Vulcan-områdeskoleelever bruker 20% av klassetiden til et interesseprogram etter eget valg i Jacqueline Leigers tekniske klasser i et 20-timers program. Studentene er på en dag i uken, vanligvis fredager – for å jobbe med prosjektene sine – 20% av tiden på skolen en dag i uken.

Dub lærte av sin bestemor, Jenny Top, fra Vulcan, da han var omtrent 8 eller 9 år gammel.

“Min bestemor var i ferd med å lage babytepper på den tiden, så jeg kom på ideen om å gjøre noe for de nyfødte på sykehuset vårt.” Sa Dub.

Dubbte kalt ideen om et tettsittende teppe, så hun fant forskjellige dyrehodeformer som kunne innlemmes i hvert teppe. Noen av dem “Skjul dyrene” Hun hadde kaniner, frosker, katter, rotter, bamser, elefanter, smågris og til og med en blekksprut.

Dub sa at hun ville slå ham når “20 Time” På skolen, og fritiden hjemme.

“Bestemoren min var med på å skape dem også.” Hun sa.

Det tok Dub halvannen dag å fullføre et teppe, som var litt lenger enn hans erfarne bestemor ville tørke dem av på en time eller to.

Han laget også nyfødte hatter og hansker i premium størrelse. “Hansker brukes slik at de ikke klør små ansikter.” Hun sa.

Familiefødselsenterets ansatte var glade for å donere. “Dette er veldig unike og vakre stykker – de nye mødrene våre kommer til å elske dem.” Sa fødselslege Ashley Campbell.

