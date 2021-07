Norsk SWF og MN overvåker det polske oljeselskapet på grunn av menneskerettighetsbrudd Nyheter

Norges statlige pensjonsfond utland (GPFG) er i samtaler med PKN Orlan, et polsk oljeraffineri som drives av regjeringen, over oppkjøpet av Polga Press, et menneskerettighets- og medieselskap. Nederlandsk pensjonssjef M.N.

Åtte redaktører av Polka Press-eide regionale aviser siden oppkjøpet av Polka Press i mars Ble avskjediget eller utvist. Dette førte til at GPFG startet forhandlinger med PKN Arlon om oppkjøpet.

“Som en generell policy kommenterte vi ikke enkeltinvesteringer, men i vår bedriftsdialog formidlet vi forventningene våre til ORLEN SA,” sa en talsmann for Norgas Bank Investment Management (NBIM) til IBE da han ble bedt om å bekrefte Reuters-rapporten. Begynte en engasjementsamtale med selskapet.

NOK11.9trn (1 1.1trn) Med henvisning til det rådgivende styret for Sovereign Wealth Fund, la talsmannen til: “Vi har delt informasjon om denne saken med Etikkrådet.”

NBIM mener det er viktig å sikre respekt for menneskerettighetene for god forretningsskikk og risikostyring, sa talspersonen og la til at lederen har gitt ut Human Rights Expectation Document, som beskriver forventninger fra selskaper.

“Vi forventer at alle organisasjoner respekterer menneskerettighetene, inkludert ytringsfrihet. Organisasjoner oppfyller internasjonale standarder som OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og FNs retningslinjer for forretnings- og menneskerettigheter (UNGP). Vi ser frem til å følge opp,” sa han .

SWF hadde en aksjeinvestering på NOK 427 millioner i PKN Arlon ved utgangen av 2020, noe som tilsvarer 0,75% av aksjen.

PKN Orlan kjøpte Polska Press åpent for å diversifisere virksomheten, et argument som ble vidt avvist som tull. En ikke-navngitt polsk aksjeanalytiker sa til IPE: ”Det er veldig vanskelig å rettferdiggjøre en forretningssak for denne transaksjonen, og det er ingen forretningsoverlapping mellom PKN Arlon og dette medieselskapet. Så det er klart for meg at motivene er rent politiske. ”

Mistenkelige transaksjoner

27. mai i år, på selskapets generalforsamling, stemte NBIM mot resolusjonen om å godkjenne utvisningen av administrerende direktør Daniel Obajtek og sa som en del av begrunnelsen for folkeavstemningen: Raiser rimelig tvil om. ”

Den nederlandske kapitalforvalteren MN, som har investert ca 6 millioner i PKN Orlan-aksjer på vegne av pensjonsfondene PMD og BME, stemte mot bortvisningen av Obajtek, noe som indikerer at konsernsjefen er engasjert i “ulovlige aktiviteter”, sier MN-talsmann til IPE.

En talsmann nektet å utdype betydningen av disse ulovlige handlingene, men avisen Independent Gazette Viborxa Obajtek og hans familie har gjentatte ganger gitt ut bevis for at de er involvert i mistenkelige økonomiske transaksjoner i år.

En talsmann for MN sa at selskapet for øyeblikket overvåker PKN Arlon for å oppfylle ESG-retningslinjene.

APG inaktivitet

Engasjementsinnsatsen til NBIM og MN står i sterk kontrast til APG, nederlands største pensjonskapitalforvalter, fullstendig passivitet i denne forbindelse.

I motsetning til MN eier ABG, som er en aktiv investor, 5 6,5 millioner aksjer i PKN Arlon-aksjer på vegne av pensjonsfondene ABP og Bow. En talsmann for ABG sa at påstandene mot selskapet og dets administrerende direktør var basert på bare hypoteser. “Hypoteser har ingen plass i investeringsprosessen vår,” sa han.

Interessant, ABG samarbeidet med PKN Arlon i 2013 under en annen ledelse. Selskapet nektet å si hva engasjementet var.

På selskapets siste ordinære generalforsamling nektet ABG også å opplyse om PKN Orlan, som overtok i 2018, stemte for den regjeringsoppnevnte konsernsjefen Obajtek.

Noen nederlandske pensjonsfond, inkludert PFZW og PGB, har ekskludert PKN Arlene fra investeringsuniverset på ESG-basis.

Helseprogrammet PFZW solgte nylig sin eierandel i PKN Arlon fordi selskapet har en relativt høy karbonkonsentrasjon. PGP har ekskludert selskapet fra å bruke varmt kull til å produsere elektrisitet.

Fungerer engasjement?

Spørsmålet er om engasjement med PKN Orlan vil ha noen innvirkning på selskapets oppførsel. En anonym polsk aksjeanalytiker sa: ”Jeg tror ikke vi kan lykkes med dette selskapet fordi det primært tjener interessene til den største aksjonæren, den polske regjeringen. Andre aksjonærer kan sende et brev, men det vil ikke overbevise dem. ”

Trusselen om ekskludering appellerer ikke til selskapet, sa analytikeren, fordi et stort antall innenlandske pensjonsfond er mer eller mindre forpliktet til å investere i PKN Arlan. I henhold til polsk lov må disse fondene investere minst 70% av eiendelene sine i Polen.

Imidlertid bemerket den anonyme aksjeanalytikeren at hvis investorer finner PKN Arlene oppførsel utilfredsstillende, bør de også unngå å investere i andre olje- og gassaksjer i fremvoksende markeder.

“Ting som dette [like the take-over of a media firm] Vil foregå i statskontrollerte sektorer som olje og gass. Jeg tror ikke det er bra for investorer å investere i russiske aksjer som Gosprom. Alle disse [emerging markets] EM-selskaper er delvis statseide eller subsidierte [indirect] Statskontroll, ”sa han.

