GOULDSBORO – I Norge har en av verdens to første landbrukslakseprodusenter, som har oppdrettet fisk i sjøen i lukkede merder, blitt testet i nesten et tiår. Etter å ha gitt positive testresultater er mange flytende systemer nå i kommersiell bruk. Størrelsen på slike gårder, enten båt, cruiseskip, fiskefartøy og bygningshåndverk passer inn i den allerede tilknyttede French Bay, er et av de mange spørsmålene som ble reist av amerikanske AquaForms plan om å dyrke fisk der i stor skala.

Fra og med 2016 på den nordvestlige kysten av Norge testet den amerikanske produsenten AquaForms det “øko-buret” -systemet som franskmannen foreslo for Gulfen i to år på lakseoppdrett på de vestlige Solonøyene på Soulofisk. . Det lukkede, flytende systemet var bedre sammenlignet med åpne nettpenner som ble brukt i Maine. I 2018 rapporterte eGoMorton AS daglig leder John-Eric Kirkzebe at sjølus, en parasitt som lever av lakseskinn og forårsaket overdreven fiskedød, har sluttet å være et problem, og krypskyttere har unnlatt å trenge gjennom den sterke, fleksible membransekken med marine penner . I følge Underground News, et uavhengig onlinemagasin i London som fokuserer på det globale sjømatmarkedet, har det norske selskapets lukkede system økt laksens overlevelsesrate og ført til høst av fiskevekst, sa Kirkzebe.

Tidligere i år solgte Egomerton, som ble foreslått til den franske gulfen, sitt semi-lukkede system for kommersiell bruk til den norske lakseoppdrett Eid Fordbrook i den sørvestlige Ford-byen Ecklandson. En annen norsk oppdretter, Osland Howbrook, bruker et øko-bur for å dyrke laks på vestkysten av Schnaufjord, Norges største og dypeste fort, ifølge den norske avisen Salmon Business. Imidlertid sa Eric Jorce, visepresident for amerikanske AquaForms, at Egomertons miljøhus ikke brukes kommersielt andre steder i verden.

I et virtuelt intervju tirsdag bemerket Jorz at USA importerer mer enn 90 prosent av sjømaten sin fra Kina, Vietnam, Norge og andre land. Han sier at det foreslåtte initiativet fra amerikanske Aquafarms vil redusere karbonutslipp med 100 000 tonn og redusere leveringstid og transportkostnader for å skaffe gårdsdyrket laks i det amerikanske hjemmemarkedet.

Jorz sier at han brukte måneder på å studere forskjellige mulige steder i American Aquafarms Coastal Maine. Han sier den franske bukten og øyene skiller seg fra andre som en naturlig buffer fra det åpne Atlanterhavet. Andre faktorer var dybden av vannmassen, strømmen, vanntemperaturen og Maine-fiskeriets historiske økonomiske levedyktighet og dens nærhet til sjømatmarkeder.

Det foreslåtte initiativet fra amerikanske AquaForms kommer i en tid da oppdrettslaks blir verdens beste forbrukerland. Forbruket har mer enn tredoblet seg på 40 år.

Fra og med denne uken har Maine Marine Resources Department (DMR) ikke akseptert søknaden til det norskstøttede selskapet fullt ut. Hvis det skjer, vil DMR-regulatorer begynne en disiplinær gjennomgangsprosess, inkludert en offentlig høring og en offentlig høring. Biologer vil besøke de to foreslåtte stedene til 30-pennegården til Balt Rock og Hop Island i French Pavilion. Regjeringsbyrået vil offentliggjøre sine funn som støtter godkjenning eller avslag på søknaden.

“Det ble ganske enkelt vår oppmerksomhet da [American Aquafarms’ application] Blir publisert på nettstedet [DMR] Når den blir gjennomgått og fast bestemt på å være komplett, sa DMR-talsmann Jeff Nichols tidligere denne måneden.

I mellomtiden er Thomas Brennan, prosjektleder hos American AquaForms, planlagt å holde en virtuell, offentlig spørsmål og svar-økt onsdag 28. april om selskapets plan. Torsdag 6. mai klokka 18 vil selskapet avholde et virtuelt offentlig møte for å høre kommentarer om den forventede søknaden til American Aquafarms om avfallshåndteringstillatelse fra Maine Environmental Protection Agency. Selskapet prøver å trekke ut 23,775 liter (90 m3 per sekund) fra den franske bukten, med 15 penner hver på sine to foreslåtte steder. De flytende pennene, omtrent 125 fot brede, er montert i polymer-membran klutposer der fiskeavfall (avføring og fôr) samles i bunnen. Avfallet pumpes og ledes gjennom en tilkoblet filtreringsenhet. Biproduktet kan deretter transporteres til land og brukes til kommersielle bruksområder som biogass og gjødsel. Mar Fortune, 144 fot, vil ved hjelp av en liten båt levere fiskefôr, drivstoff og ungfisk (smalt) og betjene stedene 15 miles fra havnen i Prospect.

Formålet med amerikanske AquaForms er å informere offentligheten om vannsyklusen / filtreringssystemet for prosjektet sitt onsdag kveld, som vil bli sendt inn for å gjennomgå en DEP-søknad om utslippstillatelse tidlig i neste uke. Når DEP-tjenestemenn har bestemt at søknaden er fullført, vil publikum ha 30 dager på seg til å sende inn kommentarer skriftlig. DEP kan bestemme å holde en offentlig høring under hensyntagen til allmennhetens interesse.

I mellomtiden venter Acadia National Park-tjenestemenn, sårbare byer i Hancock County, lokal hummerindustri, bedrifter og borgere spent på DMRs kjennelse om fullstendigheten av bruken av amerikanske Aquafarms. Ingen er sikre på om det vil ta dager, uker eller måneder med tanke på prosjektets kompleksitet.

Selv om den er ny for den franske bukten, er denne typen lukket penneteknologi ikke helt ukjent vann.

I verdens agro-laksindustri dominert av Norge og Chile, vokser Norges beste produsent Movi ASA med hell flytende penneteknologi, og vokser opp til 800 000 laks, som hver veier opp til 2,205 pund, nær den sørvestlige kysthavnen i Stavanger. Ligger i den sørvestlige kystbyen Hawksund, Norge, designet og utviklet Aquaform Neptun-systemet som ble brukt av AS Movi. Neptuns bur, som måler 413 fot i omkrets, ble testet på det kommersielle stedet over en åtte års periode. Som et resultat av disse testene, leide norske fiskerimyndigheter vannbruksutstyret til organisasjonen for kommersiell bruk av en annen norsk lakseoppdrett i vestkysten av Moldova. Movi fører også tilsyn med Neptun-systemet for oppdrettsanlegg på de hebraiske øyer i Skottland.

“Uten lusutfordringer, færre sykdommer, mindre alger og mindre dødelighet, er resultatene mye bedre,” sa Aquiform Tool-sjef Egil Perkerson til amerikanerne tidligere denne måneden. Han bemerket at seks generasjoner laks ble avlet i løpet av prøvefasen, som startet i 2013. “Aquaform burvegg (fiberforsterket plast) har doble barrierer ved alle inn- og utgangspunkter, så det regnes som en fluktkilde. ”