Norsk tiltak på makrell vil utløse pågående tvister

The North Atlantic Pelagic Advocacy Group (NAPA), en gruppe opprettet for å ta til orde for en langsiktig bærekraftig forvaltning av det pelagiske fiskeriet i Nordøst-Atlanteren, har uttrykt bekymring over Norges handlinger for å sette en ensidig kvote for nordøstatlantisk makrell.

Dette øker den norske nasjonale fangsten av makrell med 106 456 tonn til 298 299 tonn, og NAPA ser på dette som en beslutning som direkte utfordrer samarbeidsvillig og bærekraftig forvaltning av denne viktige bestanden.

‘Denne handlingen undergraver innsatsen for å oppnå enighet mellom alle parter for å oppnå befolkningens langsiktige bærekraft og vil føre andre kyststater til å søke gjensidige økninger i sine kvoter; vi ser allmenningens tragedie i sanntid, kommenterte en representant fra NAPA.

Den ultimate konsekvensen av denne handlingen? Kontinuerlige tvister om tildeling av makrellkvoter vil resultere i en årlig fangst langt over den vitenskapelig anbefalte kvoten. Som en gruppe med mer enn 50 forhandlere, matserviceselskaper og leverandører over hele verden, vil vi understreke på det sterkeste at dette har viktige implikasjoner for forsyningskjeden som er offentlig forpliktet til å kjøpe bærekraftig sjømat. Kyststaternes manglende evne til å følge vitenskapelige råd og bli enige om kvoter har hittil ført til tap av Marine Stewardship Council (MSC) -sertifisering for makrell. ‘

I følge NAPA har alle kyststater som er involvert i det nordøstlige Atlanterhavs makrellfiske forpliktet seg til bærekraftig fiskeri gjennom vedtakelsen av Sustainable Development Goals (SDGs), spesielt SDG 14 om ‘undervannsliv’.

SDG 14.4 etablerer:

Innen 2020, effektivt regulere fangsten og avslutte overfiske, ulovlig, urapportert og uregulert (IUU) fiske og destruktiv fiskemetode og implementere vitenskapelig baserte forvaltningsplaner, for å gjenopprette fiskebestandene på kortest mulig tid, i det minste på nivåer som kan produsere maksimalt bærekraftig utbytte bestemt av dets biologiske egenskaper

“Imidlertid blir disse forpliktelsene ignorert når det er hensiktsmessig,” sa NAPAs talsperson.

I fravær av ansvarlig ledelse fra kyststatene, og spesielt Norge i dette tilfellet, har NAPA-medlemmer lansert et Fishery Improvement Project (FIP) for nordøstatlantisk makrell for å kanalisere markedsmakt for å oppmuntre til positive endringer mot bærekraft i fiskeriet. gjennom politisk endring. Mens vi aksepterer våre forpliktelser for ansvarlig og etisk innkjøp av produkter til forbrukerne våre, er det bemerkelsesverdig at vi er i en posisjon der leverandørkjedebedrifter må jobbe for å drive vitenskapelig basert felles ressursforvaltning. Dette er regjeringen i østerstatene og må behandles med en gang ”.

NAPA ber alle kyststater om å forplikte og etablere bindende fiskeriforvaltningsstrategier og bli enige om bærekraftige kvoter for alle delte bestander i Nordøst-Atlanteren som følger vitenskapelig råd.

“I dag har vi skrevet til NEAFC-delegasjonssjefer om dette, og vi vil fortsette å forsvare vår posisjon når vi nærmer oss kyststatens møte i oktober,” sier NAPA.