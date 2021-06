Norsk tomathovedstad for å fange karbonneutral vegetabilsk motivasjon | Nyheter

Med et selskap som heter Lovesness Gardnerie som gir 4 millioner tomater hvert år, tilsvarer dette omtrent 1500 tomater per person som bor i en by med 2600 innbyggere.

Finoy har holdt sin egen festival for å feire den rosenrøde frukten, og har bestemt seg for å kombinere lidenskapen for tomatproduksjon med stasjonen for en mer bærekraftig landbruks fremtid.

For å redusere karbonavtrykket har Lovesness Gardner installert ny klimateknologi i drivhusene sine.

Eier John Derge Vignes sa: “Å skape en bedre opplevelse for tomatelskende kunder betyr å være i forkant av ny teknologi og sosiale trender.”

“Tomater bør også bidra til den fremtidige klimanøytraliteten, noe som betyr å bruke god bruk av ny klimateknologi i nye drivhus.”

Lovesness Gardnerie vil iverksette tiltak for klimanøytralisering i samarbeid med teknologiselskapet Green Cape Solutions.

Ved å bruke en unik, patentert, storstilt løsning for fjerning av karbondioksid dyrket i hjemmet, kan Green Cape konsekvent øke matproduksjonen i drivhus ved å overvåke temperatur, fuktighet og CO2-nivå.

“Fordi det er et lukket system, er det lett å oppnå riktig konsentrasjon av CO2 i luften, noe som gir mulighet for optimal vekst,” sa Bjørn Reich, administrerende direktør i Green Cape Solutions.

Han la til: “Den nye teknologien vil ikke gi utslipp til omgivelsene mens den er i bruk. Løsningen er 100% klimanøytral.”

Da DAC-teknologi (Direct Air Capture) også blir en viktig metode for storskala CO2-reduksjon, bruker selskapet denne prosessen for å fange CO2 fra luften og lagre den i drivhuset før den frigjør riktig konsentrasjon i vekstsonen.

Green Cape bruker zeolitt som fangstmateriale for å sikre en kjemisk fri prosess.

For å bidra til å implementere denne nye teknologien har partnerskapet mottatt økonomisk støtte fra Enova, et statlig prosjekt for reduksjon av klimagasser under et fullverdig innovativt energi- og klimateknologiprogram.

Rick kommenterte den økonomiske muligheten, “Vi er stolte av Enovas støtte til prosjektet vårt, som er tomat- og klimavennlig.”

“Jeg må innrømme at det er morsomt å si at vi kjemper mot klimagasser ved å tilby drivhusteknologi.”

Ved fullføringsdatoen 2022 vil produksjonen på Loessness Gardner være 100% karbonnøytral.