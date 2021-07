Norsk utenriksminister sier Kina sto bak hacker-fusjon – Kina benekter, trenger bevis

10. mars i år kunngjorde Norges høyesterett (Sporting) datainnbrudd i sine e-postsystemer. Det norske utenriksdepartementet hevder nå at Kina sto bak et stort hackerangrep som utnyttet sikkerhetshull i Microsoft Exchange-e-postserveren. N.R.K. Rapporter. Kina har stilt spørsmålstegn og krevd bevis på at dette er en politisk manipulasjon.

I en nylig uttalelse om saken sa utenriksminister Ine Eriksen Seride: ”Våre allierte, EU og Microsoft, har bekreftet dette. Kinesiske myndigheter må forhindre at slike angrep skjer igjen. ”

Ine Eriksen Sreide sa til NRK at Utenriksdepartementet hadde gjennomført en vurdering med etterretningen de hadde, og han ba om at flyttingen ble tatt på alvor. “Alle cyberaktiviteter setter forskjellige spor, og deretter vurderer og sammenstiller våre sikkerhetstjenester informasjonen. Basert på denne informasjonen har regjeringen gjort en vurdering av at angrepet stammer fra Kina,” forklarer han.

“Å la slik ondsinnet cyberaktivitet finne sted er ikke i samsvar med reglene for ansvarlig regjeringsadferd i et digitalt rom som er enige om av alle FNs medlemsland. Vi har innkalt den kinesiske ambassaden og tatt saken direkte,” sa utenriksministeren.

I en uttalelse til NRK sa den kinesiske ambassaden “det er grunn til å stille spørsmål ved om dette er en politisk manipulasjon”. “Vi håper at Norge vil kunne gi fakta og bevis for å finne ut sannheten,” skrev ambassaden i uttalelsen. Videre skriver ambassaden at Kina er verge for cybersikkerhet og har handlet mot denne typen oppførsel.

En talsmann for Kinas utenriksdepartement sa at Kina var “sterkt imot alle former for cyberangrep og cyber-tyveri”, ifølge internasjonale nyhetsbyråer.

Talsmannen advarer samtidig at skylden på noen for nettangrep skal være basert på bevis, ikke “ubegrunnede påstander”.

Politiets etterretningstjeneste (BST) rapporterer at en etterforskning av IT-angrepet på NRK fortsatt pågår. Utover det ønsket de ikke å kommentere Utenriksdepartementets nåværende rapport.

Norge er ikke det eneste landet som klandrer Kina for datamaskinaffekter. NRK sa at EU, Storbritannia, USA og NATO også har pekt på Kina.

I følge nyhetsbyråene Reuters og AFP har den felles USA-ledede koalisjonen blitt møtt med protester fra Norge, EU, Storbritannia, NATO og Kina.

