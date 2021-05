Norsk velstandsfond vurderer rekrutteringsplaner blant nettrisiko

Norges Sovereign Wealth Fund utvider rekrutteringsnettet til å omfatte ikke-statslige høyskoler, ettersom det søker et lyst sinn for å beskytte sin portefølje på $ 1,3 billioner fra de voksende kreftene til hackere.

Nikolai Tanzen, administrerende direktør i det Oslo-baserte fondet, sier at han av og til tar opp telefonen som en del av rekrutteringsprosessen for å “oppmuntre gode kandidater til å søke.” Typer av økonomiske motangrep er “mer og mer sofistikerte. Kreftene vi er imot er enorme, sa han. “Det er mye penger i dette fondet, så det er et uvurderlig mål.”

Fondet så en kraftig økning i angrep i fjor. I 2020 forsøkte hackere å omgå systemene sine mer enn 1000 ganger, noe som indikerer at det var mer enn det dobbelte året før, sa Tanzen i et intervju. Cybersikkerhet er “veldig viktig for økonomi,” sa han.

Den 54 år gamle konsernsjefen sier at han også er interessert i å snakke med såkalte etiske hackere. Men disse midlene berører ikke personer med kriminell historie, uansett hvor smarte de er, sa han.

Fokuset på cybersikkerhet har fått finansiering til å revurdere noen av de tradisjonelle rekrutteringskravene. “Generelt er vi mer åpne enn noen gang,” sa Ada Magnus, leder for menneskelige ressurser. Selv om søkere kanskje ikke forventer at universitets- eller høyskolegradene som generelt kreves for å krysse screeningprosessen, er “utdanning og formelle krav fremdeles viktige for oss”.

Hun sier Norgas Bank Investment Management – det offisielle navnet på fondet – har allerede ansatte i Singapore og New York som er “selvlært i praksis, uten riktig utdannelse”.

“De har nøyaktig tankegangen og holdningen vi leter etter,” sa han. “Vi håper dette vil gjøre opp for mangelen på formell utdanning.”