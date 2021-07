Den britiske regjeringen bekreftet i går at den vil implementere den neste fasen av regelverket etter den første Brexit 1. oktober. Bedrifter som importerer nye animalske produkter etter Storbritannia trenger eksporthygiene. Sertifikater (EHC) og forskjellige tilleggslagerdokumenter.

Men i kveld må mer enn 15 000 sertifikater fra bransjeledere utstedes av den norske regjeringen, ellers vil ikke fiskeksport, inkludert torsk og hyse, bli tillatt i Storbritannia.

Helene Christopherson, leder for den c-baserte industrien for sjømatbedrifter i den sentrale delen av Trondlock, sa: “Britene foretrekker fish and chips, men ikke uten opprinnelig helsesertifisering.

“Når Brexit er introdusert, vil Mattilsynet være klar til å utstede om lag 15 000 flere sertifikater enn noen gang før.

Christopherson sa at de nye reglene etter Brexit “definitivt ikke var en endring til det bedre” i bransjen på grunn av økte kostnader.